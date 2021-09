Toiletten, Spielplatz und ein Fest: Es geht voran am Hainbergsee

Meuselwitz

Es geht voran am Meuselwitzer Hainbergsee: Nachdem in den vergangenen Wochen auf dem Areal fleißig gearbeitet wurde, sind inzwischen erste Ergebnisse zu sehen.

Toiletten samt Sammelbehälter stehen

„Der neue Toilettencontainer steht, auch Strom und Wasser liegen mittlerweile an“, berichtet Lutz Hempel vom Hainbergsee-Förderverein, der die Arbeiten maßgeblich vorangetrieben hat. Ebenfalls bereits verbaut ist der für die Bewirtschaftung der Toiletten nötige, 3,5 Kubikmeter fassende Sammelbehälter für die Abwässer. „Die Umzäunung des Bereichs wird in den nächsten Tagen mit Unterstützung der Innova noch fertig gestellt“, kündigt Hempel an.

Künftig können Badegäste und Besucher diesen neuen Toilettencontainer nutzen. Quelle: Bastian Fischer

Spielgeräte mit Verzögerung

Einige Arbeiten stehen indes noch aus: So muss das Hauptkabel für die Versorgung noch am oberen Ende des nahen Hangs angeklemmt werden, auch die bestellten Spielgeräte lassen noch auf sich warten. „Das erste davon ist bereits angekommen, auf die beiden weiteren muss die zuständige Firma aufgrund von Lieferschwierigkeiten jedoch noch warten“, erklärt Hempel. Dennoch ist er optimistisch, dass Karussell, Wippgerät und Schaukel rechtzeitig ihren Platz am Seeufer finden werden.

Noch bleibt Zeit: Bis Anfang November müssen die Arbeiten abgeschlossen sein, um im Rahmen der Förderrichtlinien des mit Leader-Mitteln unterstützten Projekts zu bleiben. Dazu gehört auch noch das Umsetzen einer überdachten Sitzkonstruktion, um Platz für den geplanten mobilen Imbiss zu schaffen.

46 000 Euro und viele Arbeitseinsätze

Dass alles recht reibungslos verlaufen ist, sei laut Hempel zum einen dem engagierten Einsatz der Vereinsmitglieder zu verdanken. Rund 400 Arbeitsstunden hätten die Ehrenamtler bisher im Zuge des Projekts geleistet. „Und geholfen hat natürlich auch, dass wir mit vielen ortsansässigen Firmen kooperieren konnten. So konnte vieles dank kurzer Wege schnell erledigt werden, auch die Kosten wurden dadurch niedrig gehalten“, erklärt Hempel.

Insgesamt 46 000 Euro fließen für die verschiedenen Maßnahmen am Ufer des städtischen Gewässers. 1000 Euro davon trägt der Verein selbst bei, der den entsprechenden Spendenscheck vergangene Woche an Bürgermeister Udo Pick (FDP) überreichen konnte. Mit den Arbeiten, hofft Hempel, werde ein weiterer Schritt gegangen, um den See als ganzjähriges Naherholungsgebiet zu etablieren.

Die überdachte Sitzgruppe soll versetzt werden. An ihrer Stelle findet der mobile Imbiss Platz. Quelle: Bastian Fischer

Mittelfristig ist Freilichtbühne geplant

Und auch den Blick in die Zukunft schärft der Verein bereits. Im kommenden Jahr wolle man eine weitere Leader-Förderung beantragen. Geplant sei, auf dem hinteren Teil des Areals, am jetzigen Standort der Imbisshütte, eine kleine Freilichtbühne zu errichten. „Das gab es früher schon mal“, wirft Hempel einen Blick auf die Geschichte des Standorts.

In direkte Konkurrenz zum ebenfalls kräftig aufgewerteten Haselbacher See wolle man mit dem Vorhaben jedoch nicht treten. „Wir möchten hier mehr für Kindergartengruppen und Schulklassen bieten, auch in Verbindung mit unserem Grünen Klassenzimmer auf dem Vereinsgelände.“ Vorgesehen sei zudem, mittelfristig ein großes Hainbergseefest zu etablieren, an dem sich neben dem Förderverein auch die örtlichen Segler und der nahe FSV Meuselwitz beteiligen. Erste Vorgespräche habe es gegeben.

Imbiss wird erneut ausgeschrieben

Offen ist indes noch, wie es in Sachen Imbiss weitergehen wird. In der ersten Bewerberrunde habe sich kein Interessent gemeldet, so Hempel. Im Oktober soll die Ausschreibung erneut veröffentlicht werden. „Dann hätten wir bis zur nächsten Badesaison mindestens drei bis vier Monate Vorlauf, in denen sich der Pächter in Ruhe vorbereiten könnte“, hofft Hempel.

Von Bastian Fischer