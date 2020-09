Top-Busverbindungen bis in die kleinen Dörfer: Thüsac sagt, was geht und was es kostet

Altenburg/Schmölln

Mehr Fahrgäste im ÖPNV – das will die Thüsac mit ihrem Projekt „Regionalverkehr verbindet“ erreichen. Erfolgreich gestartet ist das Unternehmen damit bereits im Dezember 2018, damals noch unter dem Namen „ Schmölln macht mobil“. Auch die zweite Phase, also der weitere Ausbau, ist seit Längerem im Gespräch, wurde zuletzt wegen der Corona-Folgen noch mal verschoben. Jetzt bekommen Kreistagspolitiker das Thema auf den Tisch, die letztlich – sofern gewollt – das Geld für die Erweiterung des ÖPNV im Landkreis freigeben müssen. Diese Woche stellte die Thüsac ihre Pläne im Umweltausschuss des Kreistages vor.

André Wiese, Leiter des Verkehrsbüros der Thüsac, erläuterte den Mitgliedern, was möglich ist: „Wir wollen, dass Pendler morgens und nachmittags unproblematisch in die Städte kommen beziehungsweise die nächsten Anschlüsse erreichen. Und wir wollen kleine Ortschaften mit den größeren Orten verbinden.“ Auch an den Wochenenden sollen mehr Busse fahren, damit Familien das Auto stehen lassen. Wichtig sei, dass die Busse verlässlich „zur immer gleichen Zeit oder ähnlichen Minute“ fahren. „Man sollte nicht mehr gucken müssen, ob der Bus fährt oder nicht“, erklärte Wiese.

Anzeige

Dichteres Liniennetz, bessere Anbindung

Ein Anspruch, der sich in den Vorschlägen der Thüsac für die zweite Phase von „Regionalverkehr verbindet“ niederschlägt. Im Fokus steht dabei erst mal der Süden des Landkreises sowie die Achse Altenburg-Schmölln. Das Liniennetz könne dichter, die Anbindungen besser werden, stellte André Wiese in Aussicht – auch mit Blick auf die Anbindung regionaler Gewerbegebiete. So könnten auch mehr Fahrgäste erreicht werden.

Weitere LVZ+ Artikel

Phase zwei basiert vor allem auf einer sogenannten Plusbus-Linie zwischen Schmölln und Altenburg. Dieser Bus soll auf der bereits bestehenden Linie fahren, die schon jetzt zwischen der Skat- und der Knopfstadt verkehrt, aber eben als Zusatz-, als Plus-Angebot. Auf dieser Strecke werden 13 Knotenpunkte definiert – etwa Schulen oder Bahnhöfe –, von denen weitere Buslinien mit festen Fahrtakten abgehen beziehungsweise ankommen.

Rufbus per App

Zusätzlich sei ein Rufbus sinnvoll – ein Bus auf Abruf. Über eine App oder Telefonnummer können Fahrgäste diesen während festgelegter Fahrzeiten kontaktieren und zu einer der festgelegten Haltestellen rufen. Das müsse jedoch mindestens zwei Stunden vor Abfahrt passieren. „Ein wenig Erfahrung haben wir mit dem Rufbus schon gesammelt. Bis Juni war ein Rufbus in Pahna/Fockendorf in Betrieb und wurde dann zum Badebus umbenannt“, schilderte Wiese.

All diese mobilen Möglichkeiten kosten allerdings Geld – zu bezahlen vom Landkreis als Auftraggeber. Um im Preis etwas variieren zu können, ist das Projekt in Phase zwei nach einem Bausteinprinzip aufgebaut. Grundlage ist das sogenannte Basispaket, welches aus dem Plusbus, Taktbussen und dem Schülerverkehr besteht. Nachbarschaftsverkehrspaket, Wochenend- und Abendpaket sowie Rufbus stellen die einzelnen Bausteine dar, können addiert werden. Mit 3,6 Millionen Euro Kosten ist der Rufbus der teuerste Baustein. „Schlüssig ist das Modell aber nur, wenn alle Pakete zusammen genommen werden“, betonte Wiese. In diesem Fall würden jährliche Kosten in Höhe von 5,68 Millionen Euro auflaufen.

44 neue Haltestellen

Immerhin: Der Süden des Landkreises und die Stadt Altenburg würden sich damit im ÖPNV einen gewaltigen Schritt nach vorn bewegen. 44 Haltestellen kämen neu hinzu. 17 Ortschaften, die aktuell nicht durch Busse angefahren werden, könnten zukünftig über das Nebennetz angebunden werden. Dann würde sich das Thüsac-Netz im Altenburger Land von 1,63 Millionen Fahrplankilometern auf 3,4 Millionen mehr als verdoppeln.

„Erfahrungen aus Nachbarregionen im Landkreis Leipzig zeigen einen Fahrgastzuwachs von 14 Prozent“, schilderte Wiese. Der angepasste Schmöllner Stadtverkehr in der ersten Phase von „Regionalverkehr verbindet“ habe sogar einen Fahrgastzuwachs von 80 Prozent hervorgebracht. „Das liegt vor allem daran, dass wir mehr fahren – zu späteren Zeiten und mehr am Wochenende“, erklärte der Thüsac-Verkehrsbüroleiter.

Allerdings: Die Nordregion des Altenburger Landes ist hier noch nicht involviert. Die dörfliche Umgebung von Rositz, Meuselwitz und Lucka ist erst in Phase drei im Blick.

Von Lisa-Marie Meyner