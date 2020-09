„Total genial“ – das Wasserspiel ist der neue Knüller auf dem Altenburger Markt

Altenburg

Was, bitteschön, ist denn derzeit auf dem Altenburger Markt los? Noch bevor man ihn überhaupt erreicht, hört man schon von Weitem Kinder schreien, lachen und toben, wie man es sonst nur aus dem Freibad kennt. Und so abwegig ist dieser Vergleich gar nicht, denn der Grund für dieses lautstarke Spektakel ist ein Badespaß – das neue Wasserspiel. Seit es vor zweieinhalb Wochen offiziell eingeweiht wurde und Petrus im September Sommerfeeling bietet, kommen Tag für Tag mehr Familien mit ihren Sprösslingen, größere Kinder auch allein. Manche gleich mit Taschen, die sie auf den Drehstühlen und Bänken platzieren, sich der Oberbekleidung und Schuhe entledigen und mit den schon vorsorglich angezogenen Badesachen ins nasse Vergnügen stürzen.

Planschspaß und Augenschmaus: Das neue Wasserspiel auf dem Altenburger Markt fasziniert Kinder wie Erwachsene. Viele Knirpse tummeln sich über den Tag, während abends die Lichter angehen.

Auch Jessica Paeschke hat für ihre Tochter die Badesachen eingepackt. „Das ist ja fast wie Urlaubsfeeling mitten in der Stadt“, freut sich die Altenburgerin, während es die fünfjährige Luna am schönsten findet, zwischen den Düsen durchrennen zu können. „Das ist eine tolle Belebung für die Stadt, ähnlich wie das Schiff oder die Farbküche. Nur einen Monat früher hätte es fertig sein können“, findet Jessica Paeschke. Ähnlich begeistert äußert sich Mandy Hempel. „Für die Kinder ist das total genial. Einfach klasse.“ Eigentlich wollte die Kindergärtnerin zum Großen Teich und ein Eis essen, doch ihre Freundin überredete sie, auf den Markt zu gehen. Dort kann man ebenfalls ein Eis schlecken, zugleich aber das neue Wasserspiel erleben. „Ich war völlig unvorbereitet und bin schnell noch zu Ernsting‘s family, um ein Handtuch zu kaufen“, erzählt Mandy Hempel lachend. So konnte ihre zweijährige Tochter problemlos pitschnass werden.

Auch die OB-Familie kommt zum Planschen

Sogar Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann zog es am Dienstagnachmittag mit Ehefrau und Kindern zum Wasserspiel. Auf einem der Drehstühle sitzend, genoss er das Spektakel sichtlich. „Alles richtig gemacht“, sagte er. Ein bisschen Stolz klang da schon durch. Schließlich war es der CDU-Politiker, der nach Amtsantritt 2018 die völlig verfahrene Kiste aus dem Dreck zog, indem er die Sache auf Null stellte und die Altenburger um Vorschläge für ein Wasserspiel bat. 20 wurden innerhalb weniger Wochen eingereicht. Nachdem sich Bauausschuss und Stadtrat diesmal doch zu einer Entscheidung durchringen konnten, nahm das Projekt seinen Lauf.

Endlich, denn vorausgegangen war dem ein jahrelanges unbeschreibliches Hickhack um eine neue Attraktivität auf dem Altenburger Markt. Diskutiert wurde schon seit 2005, doch die ersten handfesten Anfänge führen ins Jahr 2008 zurück, als die Stadtverwaltung im Rahmen der Neugestaltung des Marktplatzes einen entsprechenden Wettbewerb ausschrieb. Manch einer mag sich erinnern: Die Jury kürte einen Flötenspieler-Brunnen mit Marktweib und Harlekin als Sieger – und löste damit in der Bevölkerung eine bis dato selten erlebte Welle des Protestes aus. Umgesetzt wurde die Idee folglich nie.

2015 der nächste Fehlversuch

2015 ein neuer Versuch. Diesmal sollten die Skatstädter von Anfang an einbezogen werden, der Heimatverein bat um entsprechende Vorschläge. Dem Sieger dieses Wettbewerbs erging es allerdings nicht viel anders. Der vom Verein favorisierte Vorschlag des Werbegrafikers Alexander Vogel fiel bei den Stadträten durch: Mit vier Metern Höhe hielten sie das Werk für überdimensioniert, zu teuer, noch dazu mit übergroßer Barbarossa-Figur. Allerdings schwand zu diesem Zeitpunkt das Interesse der Bevölkerung sichtlich, Stadtrat und Verwaltung hatten den Bogen überspannt. Mit der eigentlich einkalkulierten Spendenfreudigkeit der Skatstädter ließ sich von da an wohl kaum noch rechnen.

2017 war die Luft raus

Eine neuerliche, diesmal von der Bürgerbewegung Pro Altenburg organisierte Umfrage, erbrachte dann zumindest ein eindeutiges Votum für ein Wasserspiel – gegen einen Brunnen. Doch die Stadträte konnten sich zu keiner Entscheidung durchringen. Anfang 2017 wurde das Thema zu den Akten gelegt, dann aber im September vom damaligen OB Michael Wolf ( SPD) und Pro-Altenburg-Chef Peter Müller noch mal auf eine Stadtrats-Tagesordnung gehievt – freilich wieder ergebnislos. Danach gab selbst Müller, der mit Herzblut an der Sache hing, entnervt auf. Das Projekt schien Ende 2017 endgültig beerdigt.

Zum Glück kam es, wie man dieser Tage erleben kann, dann doch anders.

Von Ellen Paul