Toter in Altenburg-Südost: Zweiter Mordverdächtiger sitzt in U-Haft

Altenburg

Im Mordfall Altenburg-Südost gibt es einen zweiten Verdächtigen. So nahm die Polizei einen 23-Jährigen fest. Das Amtsgericht Gera verfügte nach dem Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen ihn. Bislang galt nur ein 18-Jähriger als dringend tatverdächtig, einen 52-Jährigen in einer Wohnung in der Pappelstraße getötet zu haben. Seine Leiche war am 23. Februar gefunden worden (OVZ berichtete).

Die Staatsanwaltschaft geht von Mord aus. Wie Behördensprecher Sven Schroth der OVZ am Montag auf Nachfrage sagte, trifft dieser Vorwurf nun auf beide Verdächtige zu, die gemeinschaftlich gehandelt haben sollen. Zur Festnahme des 23-Jährigen habe die Auswertung neuer Spuren geführt, sagte Schroth.

Ermittler geben keine Details preis

Diese nennen wollte Schroth aber nicht. Denn die Ermittler hüllen sich beim Mordfall nahezu in Schweigen. So wollte Schroth weder Angaben zur Todesursache noch zum möglichen Tathergang machen, da beide Männer nach wie vor schweigen und keine Geständnisse von ihnen vorliegen. Das sei der Grund, warum seine Behörde keine Details zu den Ermittlungen herausgeben könne, da es sich dabei auch um Täterwissen handele. Ebenso bedeckt hält sich Schroth bei den Wohnorten der Verdächtigen. Der 23-Jährige war nach dem Auffinden der Leiche zunächst auch festgenommen, dann aber wieder freigelassen worden, da gegen ihn kein Tatverdacht bestand.

Die Polizei war nach Zeugenhinweisen am 23. Februar gegen 18.30 Uhr zur Wohnung des Opfers ausgerückt. Zuvor hatten Gerüche darauf hingedeutet, dass der Mann schon einige Zeit tot in der Wohnung lag. So berichteten mehrere Nachbarn unabhängig voneinander, dass es zuletzt im Hausflur unangenehm gerochen habe.

Von Jens Rosenkranz