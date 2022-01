Altenburg

Mehr Budget und damit mehr Möglichkeiten für die Zukunft des Tourismus’ im Altenburger Land: Die Vermarktung der Region liegt seit Jahresbeginn allein in den Händen des Tourismusverbandes Altenburger Land (TVAL). Die offizielle Übergabe der bisherigen Dienstleister, einer Arbeitsgemeinschaft aus der Leipziger Verlags- und Druckereigesellschaft (LVDG) und der Dresdner Maxity Deutschland GmbH, an den Verband fand gestern in der Tourismusinformation am Markt 10 in Altenburg statt. Rund sieben Jahre lang war die Arbeitsgemeinschaft beispielsweise für Kampagnen, Messeauftritte und Marketingmaßnahmen für die Region verantwortlich.

Altenburger Land ist eine von zwölf Reiseregionen in Thüringen

Mit Erfolg, wie TVAL-Vorstandsvorsitzender und Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) bei der Übergabe betonte – und daher war die bisherige Arbeit auch nicht der Grund für die Trennung. Vielmehr ist es dem Verband zusammen mit dem Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft sowie der Thüringer Tourismus GmbH gelungen, als sogenannte Destination-Management-Organisation (DMO) anerkannt zu werden. Das macht das Altenburger Land zu einer von zwölf Thüringer Reiseregionen, verbunden mit reichlich Förderung.

Dafür muss der Verband allerdings eigenständig das Marketing und die Tourismusinformationen stemmen. Möglich macht das die Erhöhung des Budgets durch den Landkreis und die Stadt Altenburg um fast zwei Drittel auf 400 000 Euro für das Marketing und die Weiterentwicklung der Tourismusstrategie Altenburger Land.

Neue Geschäftsführerin

Dies liegt künftig in den Händen von Christina Bartsch. Die gebürtige Erfurterin ist die neue Geschäftsführerin des Tourismusverbandes. „Unser Ziel ist es, den Status als DMO entsprechend weiterzuführen und den Bekanntheitsgrad der Region zu steigern“, erklärte sie bei der Übergabe. Dafür stehen ihr altbewährte und neue Mitarbeiter zur Seite. Die werden künftig unter anderem weiterhin in der Tourismusinformation am Markt 10 zu finden sein. Für die Besucher und Besucherinnen ändert sich vor Ort also kaum etwas. Auch die OVZ-Geschäftsstelle bleibt weiterhin am Markt bestehen.

Von Vanessa Gregor