Tourismus-Turbo fürs Altenburger Land: Landkreis will als Reiseziel durchstarten

Der Tourismus hat in diesem Jahr einen schweren Start. Doch wenn die Zeiten wieder besser werden, will der Tourismusverband Altenburger Land selbstbewusster denn je auf der Überholspur sein. Der Kreis soll sich ab 2022 als Reiseziel noch stärker von anderen Regionen emanzipieren – und das Land Thüringen soll dafür zahlen, zumindest teilweise.

DMO heißt das Akronym, das dahinter steckt – die Abkürzung für Destination-Management-Organisation. So nennen sich die großen Verbünde, die die Reiseregionen des Landes vermarkten und die vom Freistaat gezielt gefördert werden. Der Thüringer Wald, Erfurt und die Rhön zum Beispiel. 2022 soll auch das Altenburger Land in diese Liga aufrücken, um zu verhindern, dass es zum Anhängsel einer benachbarten DMO wird. Dafür muss der Tourismusverband allerdings Marketing und Tourismusinformation selbst stemmen und fünf, sechs hauptamtliche Mitarbeiter einstellen.

Geschäftsführung ist bereits ausgeschrieben

Der Führungsposten, die Geschäftsführung, ist bereits in der Ausschreibung. Damit geht der Verband schon mal in die Offensive, wenngleich das Vorhaben DMO noch nicht in trockenen Tüchern ist. „Wir wollen keine Zeit verlieren“, erklärt Verbandsvorsitzender André Neumann (CDU). Wenn die endgültige Zusage des Landes vorliege, soll die neue Geschäftsführung im September starten, das komplette DMO-Team dann ab Januar.

Noch abzusichern ist die Finanzierung. „Damit die Maximalförderung von 100 000 Euro jährlich abgerufen werden kann, müssen von unserer Seite aus 400 000 Euro Eigenmittel beigesteuert werden. Dieser Schritt wird eine Herausforderung, aber es lohnt sich“, sagt Neumann. Denn ohne DMO keine Förderung.

Außerdem sei die halbe Million Euro gut angelegtes Geld, um den Wirtschaftsfaktor Tourismus als starkes Standbein auszubauen. Mit Publikumsmagneten wie der künftigen Altenburger Spielewelt, der „Neuen Wildnis“ in der Nordregion und Museen mit überregionaler Strahlkraft gebe es genug Potenzial.

