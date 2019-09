Mehr Übernachtungen - Touristenmagnet Altenburg: Warum kommen plötzlich deutlich mehr Gäste? Altenburg kommt: Im ersten Halbjahr 2019 besuchten deutlich mehr Gäste die Skatstadt. Aber woher kommt der plötzliche Touristenboom? Die Leiterin der Altenburger Tourismusinformation sieht dafür vor allem einen Grund.

War ein Altenburger Besuchermagnet in diesem Jahr: Das Streetfoodfestival im Juli lockte zahlreiche Besucher auch von weiter her in die Skatstadt. Quelle: Mario Jahn