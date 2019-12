Traditionelles Weihnachtskonzert im Theaterzelt

Altenburg

So wie die jährlichen Weihnachtskonzerte des Theaters eine von Thomas Wickleins längster Traditionsreihe in Altenburg sind, so gehören die beiden Veranstaltungen am vergangenen Donnerstagnachmittag und Freitagabend sicher mit zu den bisher schönsten. Das war „Ein Traum von Weihnachten“ in dem Theaterzelt und die festlich gestaltete Bühne gab das passende Gepräge für ein Weihnachtsprogramm, das für über zwei Stunden ans Herz rührte.

Krippenspiel „Bübchens Weihnachtstraum“

Ein Teil des Philharmonischen Orchesters, der Philharmonische Chor Gera, der Kinder- und Jugendchor des Theaters, der vor genau einer Woche in der Fernsehsendung „Riverboot“ des MDR seine Visitenkarte abgegeben hatte, ein Solistenquartett des Thüringer Opernstudios und die Sprecherin Birgit Spörl standen unter der Leitung von Thomas Wicklein und zelebrierten zwei Mal ein Programm von uneingeschränkter weihnachtlicher Spiritualität, dessen Hauptwerk das melodramatische Krippenspiel „Bübchens Weihnachtstraum“ von Engelbert Humperdinck war.

Mit dabei beim Weihnachtskonzert: der Kinder- und Jugendchor des Theaters. Quelle: Ronny Ristok

Apropos Zelt! Die Uraufführung dieses Werkes war ein phänomenales Ereignis und fand am 30. Dezember 1906 im Zirkuszelt Busch in Berlin mit Hunderten von Mitwirkenden statt. Die Altenburger Premiere verlief etwas bescheidener und wurde im Theaterzelt geboten.

„Engel“ Birgit Spörl

Erzählt wird die biblische Weihnachtsgeschichte in Form eines Traumes eines kleinen Jungen, der am Heiligen Abend auf dem Schoß seiner Mutter einschläft und im Traum von einem Engel durch die Weihnachtsgeschichte geführt wird. Dieser „Engel“ auf der Altenburger Zeltbühne heißt Birgit Spörl, die die in einfachen Reimen gefasste Handlung wunderbar erzählte. Es war pure Freude, ihr zuzuhören.

Thomas Wicklein und seine musikalischen Mitstreiter waren die besten Anwälte für das fantasievoll instrumentierte und stimmungsvolle Werk, für das Engelbert Humperdinck zahlreiche bekannte Weihnachtslieder verwendete und eigene Kompositionen beigab, die schlicht und eingängig waren wie seine Musik insgesamt. Diese Schlichtheit bewahrten auch die beiden Chöre (Einstudierung Gerald Krammer), die klangschön sangen und die bekannten Weihnachtslieder wie eine Festgabe präsentierten.

Ganz bei der Sache: Thomas Wicklein in Aktion. Quelle: Ronny Ristok

Sinnfällig war die Einleitung des gesamten Programms mit der Ouvertüre zu Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“, dieser Weihnachtsoper schlechthin, mit der das Orchester gleich das hohe musikalische Niveau des ganzen Abends vorgab.

Glänzend: Die Mitglieder des Thüringer Opernstudios

Im zweiten Teil war das Programm abwechslungsreich gemischt und gab den vier Mitgliedern des Thüringer Opernstudios alle Möglichkeiten, mit ihren erfreulich guten Stimmen zu glänzen. Vorerst den beiden Sängerinnen Juliane Bookhagen und Heain Youn in dem Jubelgesang „ Christmas Day“ des englischen Komponisten Gustav Holst, mit einem Wiegenlied von Max Reger und Arien von Bach und Händel.

Die Mitglieder des Opernstudios Juliane Bookhagen, Heain Youn, Gustavo Mordente Eda und Rastislav Lalinsky (v.r.n.l.). Quelle: Ronny Ristok

Die beiden Sänger, der Tenor Gustavo Mordente Eda und der Bariton Rastislav Lalinsky, unterstützten dabei ihre Kolleginnen und wollten auch zeigen, dass sie richtig Oper können. Dafür wählten sie sich zwei Lieder aus Georges Bizets romantischer Oper „Die Perlenfischer“, die zwar etwas aus dem musikalischen Gesamtkonzept fielen, aber so recht den Geschmack des Publikums trafen: Der Tenor sang eine der schönsten und zartesten Tenorarien, die des Nadir „Je crois entendre encore“, und erklomm dabei mit seiner feinen Technik die gefährliche Höhe. Seine Stimme harmonierte im berühmten Perlenfischer-Duett mit dem Bariton seines Kollegen und beide sangen es auf ganz berührende Weise.

Wunderbares Theater-Weihnachtsgeschenk

Der zweite Programmteil gipfelte aber in der seit einiger Zeit weltweit am häufigsten gesungenen Weihnachtshymne „Cantique de Noel“ des französischen Komponisten Adolphe Adam (englisch „O Holy Night“), 1847 veröffentlicht. Die Kirchenoberen verhinderten eine rasche Verbreitung dieses Liedes – das die Engel schon gesungen haben mussten – wegen zu wenig „religiösem Geistes“ und „musikalischem Geschmacks“. Nun singt es die ganze Welt. Das Publikum im Altenburger Theaterzelt bedankte sich mit nicht enden wollendem Beifall für ein wunderbares Theater-Weihnachtsgeschenk.

Thomas Wicklein sei Dank!

Von Manfred Hainich