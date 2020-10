Traditionsreiche Gaststätte „Zum kleinen Jordan“ in Göhren schließt Ende Mai 2021

Göhren

Der Gasthof „Zum kleinen Jordan“ an der Eisenberger Straße ist bekannt für seine gutbürgerliche Thüringer Küche. Pächterin Annette Jahn nennt ihre Angebote auf Mittags- und Abendkarte Traditionsessen. Die Palette reicht von Soljanka und Eisbein mit Meerrettich über Eierkuchen, Wild und diverse Schnitzelvariationen. Viele von Jahns Rezepten stammen noch aus DDR-Zeiten, als sie gemeinsam mit Ehemann Matthias die Gaststätte der Schwiegereltern in Gera betrieb. Dort entbrannte nach der deutschen Wiedervereinigung ein Kampf um ungeklärte Besitzverhältnisse, den die Wirtsleute nach sieben Jahren aufgaben.

Durch ihre Brauerei erfuhren sie vom leerstehenden Gasthof in Göhren und fingen im Dezember 1997 neu an. „Wir wurden damals mit offenen Armen empfangen“, erinnert sich Annette Jahn. Inzwischen ist der Kleine Jordan seit fast 25 Jahren ein Zentrum des dörflichen Lebens. Er belebt den 400 Seelen-Ort durch Faschingsveranstaltungen, Familienfeste, Rentnerweihnachtsfeiern, Silvesterfeten und Neujahrsessen.

„Wir haben nie Weihnachten feiern können“

Für Annette und Matthias Jahn endet fast ein Vierteljahrhundert an Arbeit in der Traditionsgaststätte am 31. Mai 2021. „Wir gehen in unseren wohlverdienten Ruhestand“, erklärt die 63-Jährige und freut sich auf mehr Zeit für Enkelkind, Garten und Bücher. „Wir haben nie Weihnachten feiern können.“ Das möchte sie mit ihrem Mann endlich nachholen. Die Gemeinde Göhren sucht nun nach einem Nachpächter für die Gastwirtschaft. Laut Jahn würde der sich ins gemachte Nest setzen und könnte auch das Interieur preiswert übernehmen. Aus personellen Gründen wird der Gasthof bereits ab 1. November 2020 an den Sonntagabenden nicht mehr öffnen.

Annette und Matthias Jahn haben den „Kleinen Jordan“ zu einer gut gehenden Gastwirtschaft gemacht. Quelle: Mario Jahn

Wilde Sausen in den 1990ern

Detlef Gentsch aus Kosma ist langjähriger Gast im „Kleinen Jordan“ und erinnert sich noch gut an legendäre Tanzveranstaltungen. „In der Nachwendezeit, da war noch was los. Wir waren eine richtig schöne Gemeinschaft. Da hat man kaum Karten bekommen.“

Eine Episode aus der Zeit vor der Nutzung des großen Saales ist ihm besonders im Gedächtnis geblieben. „Wir waren vier Pärchen, hatten uns an einem schönen Sommerabend in Schale geschmissen und wollten tanzen gehen. Am ,Jordan‘ kam uns schon der Wirt entgegen und meinte, der Tanz fällt aus, der Diskotheker habe sich das Bein gebrochen.“ Glücklicherweise saß DJ Olaf Seidemann mit seinem Gipsbein in der Schankstube und ließ sich erweichen, doch noch aufzulegen – allerdings unter der Bedingung, dass mindestens 15 Gäste anwesend sein müssten. „Da sind wir noch mal losgezogen und haben Leute im Dorf zusammengetrommelt. Olaf haben wir für mehr Bequemlichkeit eine Art Barhocker unters Bein geschoben. Wir waren damals tolle Hechte, haben auf der Theke getanzt und um Mitternacht, wenn Led Zeppelin kam, war die Zeit reif für Luftgitarre“, schwärmt der ehemalige Göhrener von wilden Sausen. „Die spontan aus dem Boden gestampften, improvisierten Abende waren die Besten.“

Der 61-Jährige ließ damals kaum eine Feier aus. Während einer Tanzveranstaltung der Freiwilligen Feuerwehr vertrat er die dienstlich verhinderten Kameraden bei ihren sieben Frauen an seinem Tisch tanztechnisch den ganzen Abend lang. Dass er im vergangenen Jahr seinen 60. Geburtstag im „Kleinen Jordan“ feierte, war da nur konsequent. „Dort fühle ich mich gut aufgehoben.“

Interessierte Pächter für die Gaststätte „Zum kleinen Jordan“ können telefonisch unter 034498 45413 und per Mail unter kultur@vg-rositz.de mit der Gemeinde Kontakt aufnehmen.

Von Dana Weber