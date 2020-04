Traditionsreicher Altenburger Familienbetrieb Max Gündel bangt um Existenz

Altenburg

Max Gündel ist ein wohlbekannter Name in Altenburg. Der traditionsreiche Spirituosenhersteller kann auf 126 Jahre Firmengeschichte zurückblicken. „Unsere Firma hat zwei Weltkriege und zwei Diktaturen überlebt“, stellt Urenkel Gero Gündel fest. Momentan jedoch weiß der 58-Jährige nicht, wie er das Familienunternehmen heil aus der pandemiebedingten wirtschaftlichen Krise herausbringen soll. Die Produktion steht still. Landesweit sind alle Veranstaltungen untersagt, jegliches Vereinsleben ist auf unbestimmte Zeit zum Erliegen gekommen. Damit brechen für Gündels ganze Absatzmärkte weg. Auch bereits produzierte Aufträge von Miniaturflaschen mit Sonderetiketten für Geburtstagsfeiern sind mit einem Mal hinfällig.

Weinhändler und Firmengründer Max Gündel erlernte sein Handwerk im Rheinland. Quelle: Mario Jahn

Die Roten Spitzen werben für Gündels Flaggschiff

Gero und Ute Gündel haben rund 20 Sorten geistiger Getränke aus eigener Produktion im Angebot. Namen wie Monstaber Hopfen-Tropfen, Landbrotschnaps und Barbarossa-Kräuterlikör zeugen von einem starken regionalen Bezug. Eine ihrer jüngsten Kreationen ist mit Chili verfeinerter Aronialikör. Das Flaggschiff der Firma ist Gündels Klosterbitter mit den Roten Spitzen im Etikett. Den hat Firmengründer Max Gündel noch selbst kreiert.

Das Ladengeschäft und die Weinstuben des Herzoglichen Hoflieferanten Max Gündel befanden sich in der Johannisstraße 49. Quelle: Mario Jahn

Herzoglicher Hoflieferant bietet Gründungsort für Altenburger Kunsthütte

Der Leipziger Weinhändler lässt sich 1894 in Altenburg nieder und übernimmt in der Johannisstraße 49 die Weinstuben und den Handel seines italienischen Vorgängers. Die Existenz der Weinstuben reicht bis ins Jahr 1716 zurück. 1903 wird Max Gündel von Herzog Ernst I. zum Hoflieferanten erklärt. Noch heute werben seine Nachfahren damit auf den Etiketten. Die Weinstuben sind ein Treffpunkt für Vereine und Künstler. 1919 gründet Otto Pech hier mit Gleichgesinnten die Altenburger Kunsthütte.

Diese alte Aufnahme bietet einen Blick ins Innere von Gündels Weinstuben, dem Gründungsort der Altenburger Kunsthütte. Quelle: Mario Jahn

Die Geburtsstunde von Gündels Klosterbitter

Im Laufe der Jahre verpachtet Max Gündel die Weinstuben, konzentriert sich auf den Handel und beginnt um 1910 eigene Spirituosen herzustellen. In diese Zeit fällt auch die Entwicklung des Gündelschen Klosterbitters. Als der Firmengründer 1940 stirbt, übernimmt Sohn Fritz die Leitung und baut die Produktion alkoholischer Getränke zum zweiten Standbein aus.

Zweimal enteignet – Zum Schluss heißt es: Miete zahlen!

Nach Kriegsende wird die Firma enteignet. Die Weinstuben bleiben ab 1945 gänzlich geschlossen. Überraschenderweise erhalten Gündels bereits 1946 per Gerichtsbeschluss ihr Grundstück zurück. Aber die Familie erlebt 1948 eine zweite und diesmal endgültige Enteignung. „Ab morgen geht ihre Firma in Volkseigentum über“, heißt es dazu in einem Schreiben. Fritz und Hilde Gündel dürfen zwar weiterhin verkaufen und zudem für den Großhandel produzieren, aber sie müssen jetzt Miete für alle Geschäftsräume zahlen.

Eine Million „Schluckis“ für Schnapsland DDR

Die Roten Spitzen werben auch in DDR-Zeiten für Gündels Familienunternehmen. Quelle: Mario Jahn

1965 übernimmt Sohn Peter den Familienbetrieb. Auf staatlichen Druck hin muss er das Ladengeschäft schließen, um weiterhin produzieren zu dürfen. In Weinstuben und Laden zieht die Rundfunk- und Fernmeldetechnik (RFT) ein. Peter und Christine Gündel sind der Sozialistischen Planwirtschaft unterworfen. Das bedeutet: Ihnen wird vorgeschrieben, was und wie viel sie zu produzieren haben. In tiefsten DDR-Zeiten sind das eine Million „Schluckis“ im Jahr. „Die DDR war ein Schnapsland“, meint Gero Gündel dazu rückblickend. Die Angebotspalette beschränkt sich damals auf Weinbrandverschnitt und Klaren, hergestellt auf engstem Raum in der Produktionslaube im Hinterhof. Das meiste wird an die Großhandelsgesellschaft (GHG) nach Leipzig geliefert. Da Rohstoffe knapp sind, werden auch die gebrauchten Kartonagen wiederverwendet.

Fünf alte Frauen als Kulturschock

Bevor Gero Gündel 1988 in den elterlichen Betrieb einsteigt, drängt ihn Vater Peter, erst mal einen richtigen Beruf zu lernen. Gero wird Aufzugsmonteur, arbeitet auf Montage, leistet seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee und erlebt schließlich in Vaters Firma einen Kulturschock. Jahrelang ist Gero nur von jungen Leuten umgeben, jetzt erwarten ihn im Hinterhof fünf alte Frauen, die jedes Etikett von Hand mit Kleister auf die kleinen Flaschen kleben. „Es war sehr eintönig“, erinnert er sich.

Endlich gibts Klosterbitter für Alle

Was zu DDR-Zeiten an wirtschaftlicher Sicherheit gegeben ist, bricht nach der deutschen Wiedervereinigung alles weg. „Plötzlich war man Vertreter“, meint Gero Gündel. „Ich bin mit Wartburg ’Tourist’ und Anhänger draußen herumgefahren und habe in den Verkaufsstellen Klosterbitter angeboten. Der wurde mir manchmal aus den Händen gerissen.“ Damals hat die Firma einen gesicherten Absatz, obwohl nur drei Sorten im Angebot sind.

Handarbeit und Zukunftsangst

Viel Handarbeit steckt auch heute noch in der Spirituosenherstellung. Ute Gündel zeigt den verkaufsbereiten Klosterbitter nach der Etikettierung Quelle: Mario Jahn

Die versuchte Rückführung des Grundstücks Johannisstraße 49 in Familienbesitz schlägt fehl. Es ist für eine Erweiterung des Sortiments auch ungeeignet. So bauen Gündels in der Behringstraße einen 70 Quadratmeter großen Produktionsraum im Garten der Eltern. „Das Meiste entsteht immer noch in Handarbeit“, meint Ute Gündel und ergänzt: „Den Kunden gefällt, dass unsere Liköre nicht so süß sind. Wir arbeiten mit reinen Fruchtsäften.“ Generell ist jede Geschmacksrichtung denkbar. Ob die auch in Zukunft noch kreiert werden können, hängt nun davon ab, ob sich die Situation bald wieder normalisiert. Gündels jedenfalls geben die Hoffnung nicht auf.

Von Dana Weber