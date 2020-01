Traditionsverein Papierfabrik Fockendorf blickt auf durchwachsenes Jahr

Fockendorf

Steigerungen auf der einen, Rückgänge auf der anderen Seite: Es ist ein insgesamt durchwachsenes Jahr, auf das der Traditionsverein Papierfabrik Fockendorf, der auch für Unterhalt und Gestaltung des örtlichen Papiermuseums verantwortlich zeichnet, zurückblickt.

Mit insgesamt 1706 Besuchern liege man zwar unter den Gästezahlen aus dem Jahr 2018, sei aber immerhin annähernd auf dem selben Niveau wie 2017 gelandet, kann Frank Heinzig, zweiter Vorsitzender des Vereins bilanzieren. Den Hauptanteil der Besucher bildeten neben den Gästen an den neun regulären Öffnungstagen erneut Gruppen – darunter sogar eine aus der Schweiz –, aber auch Schulklassen, immerhin 151 Gäste zum Mühlentag, der Tag des offenen Denkmals oder das Treffen des D-Rad-Clubs trugen zur insgesamt noch verträglichen Statistik bei. Allerdings sei zu bedenken, dass die Besucherzahl im regulären Betrieb mitunter stark schwankt, betont Heinzig: Von 134 Tagesgästen bis lediglich acht Besuchern reicht hier die Spanne.

Sonderschau Papierservietten

Die Sonderausstellung 2019 widmete sich ganz dem Thema Papierservietten. Quelle: Mario Jahn

Zu sehen gab es für die Gäste neben der Dauerausstellung im abgelaufenen Jahr erneut eine Sonderschau. Diese rückte Papierservietten in den Vordergrund: Eine Leipziger Sammlerin hatte ihre komplette Kollektion an den Verein übereignet. Im Treppenhaus hingegen stand die Fotografie im Mittelpunkt. Nach der Premiere 2018 stellte auch 2019 die Gruppe „Bildermacher & Co“ erneut insgesamt 27 großformatige Fotos aus, die in den Räumen der Papierfabrik entstanden waren.

Fest angestellte Arbeitskraft fehlt

Verantwortlich für den Rückgang sind aus Sicht des Vereins zwei Faktoren: So stand auch 2019 erneut keine fest angestellte Arbeitskraft zur Verfügung, die es ermöglicht hätte, den Verein bei Vor- und Nacharbeiten für Besuchergruppen und Schulklassen zu unterstützen. Zusätzlich machte dem Museum die teils extreme Sommerhitze zu schaffen. Mancher Klassenbesuch hätte deshalb abgesagt werden müssen, andere Gruppen hätten den Besuch selbstständig storniert, so Heinzig.

Während man am Wetter ohnehin nicht rütteln kann, sieht es auch künftig in Sachen personeller Unterstützung düster für den Verein aus. Die feste Anstellung eines Museumsmitarbeiters sei für den Verein nicht finanzierbar, alle Bemühungen, mit Unterstützung von Bürgermeister Karsten Jähnig eine Förderung vom Kreis oder dem Land zu erhalten, seien abgewiesen worden.

Energieeinspeisung aus Betrieb des Wasserrads

Finanziell stehe der Verein insgesamt noch gut da, kann Heinzig verkünden. Die Haupteinnahmen flossen – wie erwartet – erneut aus den Eintrittsgeldern der Besucher, gefolgt von der Vergütung für die Energieeinspeisung aus dem Betrieb des Wasserrads auf dem Gelände. Diese lag 2019 trotz Trockenheit sogar um acht Prozent höher als im Vorjahr. Daneben flossen weitere Gelder aus Zuwendungen an den Verein, aus dem Verkauf von etwa 750 Bögen handgeschöpften Büttenpapiers, selbst hergestellten Tragetaschen und Karten sowie dem Verkauf von Büchern und Broschüren, vervollständigt der Vereinsvize die Aufzählung.

Die Gruppe "Bildermacher und Co" stellte auch 2019 in Fockendorf aus. Annett Bundesmann und Dirk Henkelmann haben die Ausstellung in der alten Papierfabrik organisiert. Quelle: Bastian Fischer

Mit dem so generierten Mitteln wurden im abgelaufenen Jahr auch wieder einige Investitionen in dem geschichtsträchtigen Komplex getätigt. So wurde im Hauptbüro eine Zwischendecke eingezogen, die Raumhöhe auf gut die Hälfte reduziert –, was wiederum Einsparungen bei den Heizkosten zur Folge hat. Insgesamt 3240 Euro flossen für das Vorhaben, 75 Prozent davon aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums ( ELER).

Heiko Baum neuer erster Vorsitzender

Und auch personell tat sich zum Jahresende einiges beim Traditionsverein. So trat Karsten Jähnig auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus, als erster Vorsitzender steht nun Heiko Baum dem Verein vor, Frank Heinzig selbst folgt als Stellvertreter. Die Weichen, betont Heinzig, sind also gestellt für die Saisoneröffnung, die in diesem Jahr am 28. März steigt.

