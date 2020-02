Tragikomödie „Die Ratten“ bietet menschliche Abgründe im Altenburger Theaterzelt

Altenburg

Als Schüler hat Manuel Kressin „Die Ratten“ von Gerhart Hauptmann einmal am Berliner Maxim-Gorki-Theater gesehen und nach eigenem Bekunden vor Ergriffenheit geheult wie ein Schlosshund. Als Schauspieldirektor des Theaters Altenburg-Gera hat der 41-Jährige die Tragikomödie nun selbst inszeniert. Zur Premiere am Sonntagabend im skatstädtischen Theaterzelt erlitt zumindest auf den ersten Blick kein Zuschauer einen solchen Weinkrampf. Doch emotional berührt dürften wohl alle gewesen sein, als nach zweieinhalb Stunden der Vorhang fiel.

Menschliche Dramen

Entführt wird das Publikum in ein Berliner Miethaus Ende des 19. Jahrhunderts, in dem größtenteils katastrophale Zustände herrschen, es folglich von Ratten nur so wimmelt. Vor allem in den unteren Etagen spielen sich menschliche Dramen ab. In den Mittelpunkt seiner Geschichte hat Hauptmann – Kressin hält sich weitgehend an die originale Vorlage – das Schicksal der Putzfrau Jette John ( Ines Buchmann) gestellt. Sie wünscht sich nichts sehnlicher als ein Kind mit ihrem Mann Paul ( Thomas C. Zinke), der als Maurerpolier im fernen Hamburg malochen muss, war beider erstes Kind doch nach wenigen Tagen gestorben. Doch Frau John wird nicht schwanger und kauft deshalb dem mittellosen polnischen Dienstmädchen Pauline ( Nolundi Tschudi) ihr Baby ab. Als die ihren Sohn zurück haben will, gibt Jette ihrem kriminellen Bruder (Mario Radosin) einen Auftrag, der alle ins Verderben stürzt.

Großes Ensemble: Auch Johannes Emmrich als Erich Spitta und Rebecca Halm als Walburga Hassenreuter stehen in „Die Ratten“ auf der Bühne. Quelle: Ronny Ristok

Diesem Unterschichten-Milieu stellt Hauptmann in seinem dem Naturalismus zuzuordnenden Stück den ehemaligen Theaterdirektor Hassenreuter ( Bruno Beeke) gegenüber, der zum Bildungsbürgertum zählt und auf dem Dachboden des Hauses einen Fundus mit Kostümverleih eingerichtet hat. Ein Ort, der zugleich für Schäferstündchen oder als Unterrichtsstätte herhalten muss. Hier sind die vom Publikum mit herzlichen Lachern kommentierten einzigen komödiantischen Szenen zu erleben, etwa beim Schauspielunterricht. Die vom Autor an dieser Stelle eingeflochtene, weil selbst geführte Auseinandersetzung zwischen Goetheschen Theaterregeln und Naturalismus kommt allerdings sehr intellektuell daher. Sie steht zudem – sicher gewollt – im krassen Gegensatz zur in den unteren Etagen vorherrschenden „Berliner Schnauze“.

Textverständlichkeit leidet unter Dialekt

Apropos. Während die Mittelschicht als Erkennungsmerkmal hochdeutsch spricht, berlinern die Bewohner der Mietskaserne. Eine enorme Herausforderung für die Schauspieler, wobei unter dieser Schnoddrigkeit mitunter die Verständlichkeit leidet. So etwa in den umfangreichen Textpassagen von Ines Buchmann und ganz besonders bei Nolundi Tschudi, deren Dienstmädchen Berlinerisch mit starkem polnischen Akzent sprechen muss.

Ines Buchmann liefert eine der beeindruckendsten Leistungen der Inszenierung ab, wirkt jedoch mitunter auch etwas zu theatralisch. Quelle: Ronny Ristok

Der Regisseur hat in Zusammenarbeit mit Dramaturgin Sophie Oldenstein für die insgesamt 13 Rollen nahezu das gesamte Schauspielensemble aufgeboten, was eine Einzelbeurteilung an dieser Stelle unmöglich macht. Die wohl beeindruckendste Leistung des Abends liefern Buchmann, die freilich einige Male erneut zu theatralisch wirkt, und Zinke als Ehepaar John: der in Wahn und Selbstmord mündende Kampf einer liebenden Mutter um ein Kind, das nicht ihres ist, und die Wandlung eines liebevollen Vaters, der in Erkenntnis der wahren Umstände seine Frau verstößt und zerbricht. Hervorhebenswert zudem die in einer Doppelrolle agierende Mechthild Scrobanita, die insbesondere als drogenabhängige Schauspielerin Alice Rütterbusch in nur wenigen Auftrittsminuten zu überzeugen weiß.

Rattenkönig als Inspiration

So düster die Geschehnisse, so düster das Bühnenbild. Kristopher Kempf hat die Bühne ebenso wie die Schauspieler überwiegend in tristes Graubraun gesteckt, lässt beide quasi miteinander verschmelzen. Inspiration dazu sei der Rattenkönig im Altenburger Naturkundemuseum gewesen. „Dieser mumifizierte Zusammenwuchs von Ratten hat für mich viele Parallelen im Stück“, sagt er. Bis an den Rand vollgestellt ist die Bühne mit Skulpturen gleicher Farbe, manche ohne Kopf oder Gliedmaßen, die ihrerseits wahllos auf dem Boden liegen, manche gleich als Torso.

Ein Menschenlabyrinth: Das Bühnenbild präsentiert sich enorm düster, wird allerdings mitunter auch etwas unübersichtlich. Quelle: Ronny Ristok

Ein Menschenlabyrinth, das sowohl für die Anonymität der Hausbewohner als auch die unerfüllten Träume vergangener Generationen stehen soll. Vor diesem Hintergrund sei das Stück auch über 100 Jahre nach seiner Uraufführung aktuell, ist Kressin überzeugt. „Heute wohnen Menschen ebenso in großen Mietshäusern Tür an Tür und sind doch einsam, scheitern ihre Träume an ihren sozialen Verhältnissen.“ Ob dieser Aktualitätsbezug, allein durch die nicht historisch verorteten Kostüme sichtbar gemacht, funktioniert? Fraglich. Auch das immer gleiche, nur ab und an gedrehte Bühnenbild, erschwert das Verständnis, wo die handelnden Personen sich gerade befinden.

Bemerkenswerte Ensemble-Leistung

Am Ende gibt es vom Premierenpublikum starken, wenngleich zeitlich recht knapp bemessenen Beifall für eine bemerkenswerte Ensemble-Leistung. Allerdings ist es nach „Ich bin wie ihr, ich liebe Äpfel“ und „Der Religionslehrer“ bereits die dritte Schauspiel-Inszenierung innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums, die mit einem recht überschaubaren Zuschauerinteresse leben muss. Der bisherige Karten(nicht)verkauf für die beiden nachfolgenden „Ratten“-Aufführungen verheißt erneut nichts Gutes, dabei sind für den 4. März die Kartenpreise bereits reduziert.

Weitere Termine: 22. Februar, 19.30 Uhr; 4. März, 18 Uhr; 20. März, 19.30 Uhr. Karten an der Theaterkasse in Altenburg, Markt 10 (Tel. 03447 585160) oder online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Von Ellen Paul