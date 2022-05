Tragischer Tod eines ukrainischen Kindes in Altenburg beschäftigt Flüchtlingshelfer

Altenburg

Der Tod eines ukrainischen Kindes in Altenburg beschäftigt die Helfer-Gemeinde in der Stadt. Das Mädchen, das zusammen mit seiner Mutter mit einem Hilfstransport nach Altenburg gekommen war, ist am 11. April unter offenbar tragischen Umständen gestorben. Inwieweit Behördenversagen dabei eine Rolle spielt, ist noch nicht im Detail geklärt. Fakt ist allerdings, dass die Bürokratie zumindest im Umgang mit diesem Todesfall an ihre Grenzen stieß und Unsicherheiten offenbarte.

Die Ereignisse jenes Montags vor knapp vier Wochen wurden am Mittwoch erstmals öffentlich. Ukrainehelfer und Geflüchtete hatten sich mit Bundestags-Vizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) in Altenburg getroffen, um über aktuelle Probleme und Herausforderungen in der Flüchtlingshilfe zu sprechen.

Verdacht: Haben Behörden die Rettung verzögert?

Mit dabei auch Torsten Grieger, Grünen-Kreisvorstand und einer der führenden Köpfe unter den hiesigen Helfern. Er brachte den tragischen Tod des Mädchens zur Sprache – und schilderte schier unglaubliche Vorgänge. So hätten die Mutter des Kindes und weitere Frauen, als sie dessen Notlage bemerkten, zunächst vergeblich versucht, Hilfe zu rufen, kontaktierten eine Behörde, seien dort auf der Suche nach der Notrufnummer aber abgewiesen worden und später unter der 112 an eine Person geraten, die kein Englisch konnte. In Panik seien die Frauen schließlich hilfesuchend auf die Straße gerannt, jedoch auch dort aufgrund der Sprachbarriere an Grenzen gestoßen. Die Folge: Der Notarztwagen habe den Einsatzort erst über eine Stunde später erreicht – zu spät, um noch Chancen auf eine Rettung des Kindes zu haben.

LVZ-Recherche zeichnet differenziertes Bild

So wurde der Fall am Mittwoch Katrin Göring-Eckardt vorgetragen. Wie Torsten Grieger im Nachhinein auf LVZ-Nachfrage recherchierte, müssen einige Details der in der Helfer-Gemeinschaft kursierenden Schilderungen jedoch konkretisiert und relativiert werden.

So hatte das Mädchen, das Ende März mit einem Hilfstransport die Skatstadt erreichte, unter schweren körperlichen Behinderungen gelitten, erklärten Grieger und eine in den Vorfall involvierte Ukrainerin gegenüber der LVZ. Diese hätten dazu geführt, dass das Kind nach dem Einzug in eine Wohnung in der Albert-Levy-Straße in Nord „quasi rund um die Uhr durch die Mutter betreut werden musste“, so Grieger. Irgendwann an jenem verhängnisvollen Tag sei die Mutter eingeschlafen – und habe beim Aufwachen bemerkt, dass sich ihre Tochter verdreht und den Kopf ins Kissen gedrückt hatte.

Rettungswagen war „nach zehn oder fünfzehn Minuten“ vor Ort

In der Folge, so schildert es die involvierte Ukrainerin, habe man durchaus recht zügig den Notruf wählen und Hilfe herbeirufen können. Zwar sei man am Telefon zunächst an einen des Englischen nicht mächtigen Gesprächspartner geraten, doch es sei dann recht schnell jemand mit entsprechenden Sprachkenntnissen in der Leitung gewesen. Auf die Straße sei man ebenfalls gelaufen, um Passanten zu bitten, den Notruf zu wählen. Ungeachtet dessen seien die Retter „vielleicht nach zehn oder fünfzehn Minuten“, vor Ort gewesen, so die Erinnerung der Augenzeugin.

Offenkundig, so scheint es, hatten eine Mischung aus Trauer, Traumatisierung und Sprachbarrieren zu der ursprünglichen Schilderung jenes Tages geführt. Ein Umstand, den auch Grieger bei intensiver Betrachtung der Geschehnisse einräumte – und betonte, dass er keinem der Beteiligten einen Vorwurf machen wolle.

Staatsanwaltschaft schloss Fremdverschulden aus

Dennoch bleibt der Tod des Mädchen auch unter den neuen Erkenntnissen ein tragisches Ereignis. Noch dazu mit einer nachdenklich stimmenden Nachgeschichte. So hatte zunächst die Staatsanwaltschaft Gera ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet, wie Oberstaatsanwalt Thomas Riebel auf LVZ-Anfrage bestätigte. So sollten die Todesumstände geklärt werden. Die am 13. April erfolgte Obduktion habe keine Hinweise auf Fremdeinwirkung ergeben, so Riebel. Allerdings liege bisher nur das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Mit einem Abschluss des Ermittlungsverfahrens sei formal erst mit dem Vorliegen des endgültigen Obduktionsgutachtens zu rechnen. Ungeachtet dessen sei der Leichnam des Mädchens am 14. April zur Einäscherung freigegeben worden.

Vorschriften und Regularien erschweren Beerdigungswunsch

Danach begann die ungewöhnlich schwierige Beschaffung der für die Bestattung des Kindes nötigen Dokumente, erklärte Torsten Grieger. „Die zuständige Stelle hat zunächst keinen Totenschein ausgestellt, da das Kind im Altenburger Land nicht gemeldet war. Und die Meldestelle wiederum hat argumentiert, das Kind nicht anmelden zu können, da es ja bereits verstorben ist.“ Hinzu sei gekommen, dass auch die Mutter des Kindes ursprünglich erst für den 19. Mai einen Termin zur Erfassung im Landratsamt gehabt habe.

Letztlich sei es vor allem der Hartnäckigkeit und dem Engagement der Helfer sowie dem Entgegenkommen der Behörde zu verdanken, dass doch eine Lösung gefunden wurde, sagte Grieger. So ist die Mutter nun registriert, alle nötigen Unterlagen sind zusammen – und das Mädchen könne endlich in der Ukraine seine letzte Ruhe finden.

Von Bastian Fischer