Nobitz

Die Nobitzer Mehrzweckhalle ist eine stark frequentierte Einrichtung. Hauptnutzer sind die Sportler des TSV 1876 Nobitz. Von den 450 Vereinsmitgliedern trainiert ein Großteil in den Räumlichkeiten der Mehrzweckhalle. Von Montag bis Freitag steht in der großen Halle Fußball, Badminton, Tennis und Zumba auf dem Plan. In der Wintersaison kommen die Fußballer des SV Ehrenhain dazu. Die kleine Halle ist für Kinder und Erwachsene der Haupttrainingsort für Tischtennis. Auch Meisterschaften werden hier ausgetragen. Für die Sportvereine ist die Hallennutzung unentgeltlich.

20 Tage Trainingsausfall im Jahr

Andreas Vogel, Vorsitzender des TSV Nobitz, nutzte die jüngste Sitzung des Gemeinderates in der Mehrzweckhalle, um den Räten eine besondere Problematik der Sportler nahezubringen. „Der Sportverein ist nicht glücklich darüber, dass Trainingseinheiten wegfallen, weil die Nobitzer Hallen verstärkt anderweitig genutzt werden. Unser Sportbetrieb wird in Mitleidenschaft gezogen. Wir verlieren dadurch bis zu 20 Tage im Jahr.“ Natürlich sei ihm klar, dass die Mehrzweckhalle, wie der Name schon sagt, keine reine Sporthalle ist. Und er wisse auch, dass man es nie allen Recht machen kann. Aber er fände es schön, wenn man im konstruktiven Miteinander probieren würde, die Ausfallzeiten für den Sport zu minimieren.

Andreas Vogel ist Vorsitzender des TSV 1876 Nobitz. Quelle: Mario Jahn

Strafe bei Umverlegung geplanter Meisterschaften

„Es ist traurig für uns, wenn der Sport wegfällt. Ich kann meinen Sportfreunden auch bald nicht mehr erklären, warum das Training ständig ausfällt. Die Einheiten können auch nicht nachgeholt werden.“ Wird eine der beiden Hallen anderweitig gebraucht, erhält der TSV in der Regel ein halbes Jahr vorher Bescheid durch die Gemeinde, erklärt der 49-Jährige. Mitunter erfahre der Sportverein aber auch erst 14 Tage vorher von der Andersbelegung. Problematisch sei das laut Vogel besonders bei Wettkämpfen wie etwa im Tischtennis, die schon sehr lange im Voraus geplant seien. „Wir müssen Strafe zahlen, wenn wir umplanen müssen, weil unsere Sportstätte dann doch nicht zur Verfügung steht.“

„Kapazitäten in der Gemeinde werden nicht ausgenutzt“

Andreas Vogel zufolge werden die Vergabezeiten für nicht sportliche Veranstaltungen immer länger. „Wenn die Halle schon zwei Tage vorher belegt ist, dann fallen uns an diesen Tagen die Trainingseinheiten weg. Warum braucht man zwei Tage zum Einräumen?“ Die Nobitzer Mehrzweckhalle wird neben Sport auch für Wahlen, Kulturveranstaltungen, Versammlungen von ZAL und Kreisfeuerwehrverband, Skatturniere, Kindersachenbörse und Blutspende genutzt. Er wünsche sich, dass darüber nachgedacht wird, auch die anderen Hallen im Gemeindegebiet zu nutzen, sagt Andreas Vogel. „Die möglichen Kapazitäten in der Gemeinde werden nicht vollumfänglich ausgenutzt. Es gibt Veranstaltungen, die brauchen viel Platz. Aber die könnten auch in der Wieratalhalle in Ziegelheim stattfinden sowie bei geringerem Platzbedarf in der Gemeindeverwaltung Saara oder im neuen Vereinsheim Fuchs in Ehrenhain.“

Ausweichen auf Mehrzweckhalle wegen aktueller Lage

Gemeinderat Frank Tempel (Die Linke) meinte zur Thematik auf der jüngsten Gemeinderatssitzung: „Wir sind ja eigentlich nur durch die Corona-Situation hier. Sonst wechseln die Sitzungsorte zwischen dem Nobitzer Gemeindeamt und Saara.“ Joachim Knoll (Bürgerliste Ehrenhain), der aktuell den erkrankten Bürgermeister vertritt, ist auf Nachfrage der LVZ ebenfalls der Meinung, dass die monatliche Nutzung der Mehrzweckhalle durch den Gemeinderat nur der Pandemie geschuldet sei. „Durch Corona haben wir einige Veranstaltungen, für die wir aus Platzgründen die Mehrzweckhalle nutzen.“ Knoll zufolge seien die aktuell geforderten Mindestabstände für die Gemeinderatssitzung in der kleineren Nobitzer Halle gerade so ausreichend. Im Ehrenhainer Vereinsheim Fuchs genüge die Quadratmeterzahl nicht mehr. „Und die Ziegelheimer Sporthalle kann ja jetzt keiner ausheizen. Unter normalen Bedingungen haben wir genügend Räumlichkeiten, aber jetzt müssen wir auf die großen ausweichen. Die Gemeinde wird sich noch mal mit dem TSV zusammensetzen.“

Von Dana Weber