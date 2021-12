Altenburg

Sie wirkt lebenshungrig auf diesem Foto. Der Blick offen, das Lächeln herausfordernd, die Haare keck frisiert. Eine junge Frau, die viel erreicht hat und noch viel mehr erreichen will. Ziemlich glücklich war sie in diesen Wochen im Frühling dieses Jahres, erzählen ihre Eltern. Stolz auf ihre eigene Wohnung im Leipziger Stadtzentrum, den BWL-Bachelor-Abschluss in der Tasche, gerade angekommen im neuen geliebten Job in einer Wirtschaftsprüfer-Gesellschaft.

Sie hatte lange darauf hingearbeitet – zielstrebig, wie sie war. „Wenn sich Alexandra etwas vorgenommen hat, dann ist sie drangeblieben“, sagt ihr Bruder Peter. „Sie hat Wege und Gleichgesinnte gesucht und sich von Rückschlägen nicht entmutigen lassen.“ Alexandra Siegl war auf ansteckende Weise entschlossen, erinnern sich Freunde.

Plötzlich ein Zusammenbruch

An diesem Dienstag Anfang Juni jedoch lief es nicht nach Plan. Völlig unerwartet ein Zusammenbruch, Krankenhaus. Als ihre Eltern am Morgen des Folgetages informiert werden, liegt sie schon im Koma. Aus der Erwartung, dass bald alles wieder gut wird, werden Zweifel, wird Verzweiflung. Ein Hoffen und Ausharren, tagelang. Bis der Abschied unvermeidlich ist. Alexandra Siegl stirbt noch in derselben Woche, am Sonntag, dem 6. Juni. Da ist sie gerade 24.

Eine Geschichte über diese junge Altenburgerin ist auch eine Geschichte über all die Menschen, mit denen sie verbunden war. Rund 300 kamen zu ihrer Beerdigung in Altenburg. „Die Anteilnahme war überwältigend“, sagt ihre Mutter Martina Siegl. „Wir haben erst in diesem Moment vollends bemerkt, wie vielen Menschen unsere Tochter etwas bedeutet hat. Sie fehlt sehr vielen.“

Zwei Jahre lang Schulsprecherin

Das mag daran liegen, dass Alexandra sich oft auch für ihr Umfeld einsetzte, wenn sie für ihre Ziele kämpfte. Birgit Kriesche, ihre langjährige Schulleiterin am Spalatin-Gymnasium, erinnert sich gern an dieses aufgeweckte Mädchen, das zwei Jahre lang Schulsprecherin war und auf vielerlei Weise Spuren im Schulalltag hinterlassen hat. „Sie war voller Energie dabei, als wir Starkmacher-Schule wurden, genauso bei den Musical- und Integrationsprojekten.“ Unvergessen auch der Schulball 2014: Dieser Abend in Kosma im Stil der Zwanzigerjahre trug ihre Handschrift und ließ die Schulbälle der Spalatiner zur Tradition werden.

Alexandra sang im Schulchor, spielte Flöte und Klavier, schob die Schülerzeitung an, initiierte eine U-18-Wahl an ihrem Gymnasium. In einem Handwerksbetrieb startete sie als Ferienjobberin und baute später, im Nebenjob, ein elektronisches Lagersystem auf. Sie half in der katholischen Kirchgemeinde und gab Mathenachhilfe – bei Bedarf selbst spätabends am Telefon. „Wenn sie gebraucht wurde, ging sie auch an ihre Grenzen“, schildert Matthias Siegl, ihr Vater. Sie steuerte auch mal um, wenn es neben der guten Lösung noch eine bessere gab. Und wenn es aus ihrer Sicht unbedingt sein musste, ging Alexandra mit dem Kopf durch die Wand.

„Sie vermittelte Wertschätzung“

Den großen Freundeskreis verdankt sie wohl insbesondere ihrer Art, mit Menschen umzugehen. „Sie vermittelte Wertschätzung, indem sie anderen zuhörte und es vermied, Menschen in Schubladen zu stecken“, sagt ihr Bruder. Die Schulleiterin erinnert sich an ihre Fröhlichkeit: „Wenn sie in den Raum kam, ging die Sonne auf.“ Und Alexandra Siegl feierte gern – sie liebte es, das Leben zu genießen. Möglichst in Geselligkeit.

2019 hat sie sich einen Traum erfüllt: ein halbes Jahr USA. Ein Auslandssemester im Rahmen des Studiums machte das möglich. Direkt nach dem Abitur war sie als Au-pair ein Jahr in England. Alexandra Siegls Freundeskreis war international.

Und so begleiteten sie auf ihrem letzten Weg nicht nur ehemalige Schulfreunde, mit denen sie 2015 Abi gemacht hatte, sondern auch Trauergäste bis aus den Niederlanden. Aus Amerika meldeten sich Freunde per Brief. „Sie war ein Beziehungsmensch“, sagt Matthias Siegl. Und viele der Freunde, die Alexandra schätzten, sind nun der Familie eine Stütze.

Eine Lungenembolie und viele Fragezeichen

Warum die 24-Jährige so jung gehen musste – es bleibt im Detail ungewiss. „Alexandra starb an einer Lungenembolie. Welche Ursachenverkettung dazu führte, wissen wir nicht genau. Aber ein Zusammenhang mit Corona oder mit der Impfung mehrere Wochen vor ihrem Tod lässt sich ausschließen“, betont Martina Siegl in Reaktion auf im Juni gestreute Gerüchte und Falschinformationen.

Außer Frage steht, welche Botschaft Alexandras Familie und Freunde im Herzen bewahren. Ihr Bruder Peter bringt es auf den Punkt: „Lebt eure Ziele, vergesst eure Träume nicht. Und nehmt jeden Menschen, wie er ist.“

Von Kay Würker