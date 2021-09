Göllnitz

Seine Urne – ein Fußball. In Gelb und Schwarz, den Farben seines Lieblingsvereins Borussia Dortmund. Benni hat diesen Sport geliebt, genauso wie seinen Dienst bei der Feuerwehr. Er freute sich schon auf das neue Löschfahrzeug, das die Kameraden in Altkirchen bekommen sollen. Und wenn er nicht gerade sein Borussia-Shirt trug und mit den Jungs auf dem Göllnitzer Bolzplatz kickte, streifte er sich gern den Pullover mit dem Feuerwehr-Schriftzug über, übte für die Ausbildung als Truppmann.

Benni war einer, der sich einbrachte. Einer, den man gut kannte in Göllnitz, Altkirchen und darüber hinaus. Der 18-Jährige ging seinen Weg mit vielen Begleitern. Auf seinem allerletzten, am Sonnabend, waren es über hundert.

Quelle: Mario Jahn

Kein Platz blieb mehr frei in der Kirche in Göllnitz, noch nicht mal auf den Emporen. Freunde und Familie, Nachbarn aus dem Ort, Arbeitskollegen von der Agrargenossenschaft Dobitschen, ehemalige Klassenkameraden aus der Regelschule Dobitschen und zahlreiche Feuerwehrleute waren zusammengekommen, um sich gemeinsam zu verabschieden. „So viele Trauergäste, das spricht immer eine eigene Sprache“, sagte Trauerredner Frank Greger. Benni fehlt.

Die Trauernden zogen von der Kirche zum Friedhof – darunter auch viele Feuerwehrleute. Quelle: Mario Jahn

Fast auf den Tag genau einen Monat ist es her, dass Benjamin Oberg auf der schmalen Landstraße zwischen Göllnitz und Gewerbegebiet die Kontrolle über den Traktor verlor. Dass das schwere Gefährt mit Wasseranhänger kippte und niemand ihm mehr helfen konnte. Seine Eltern verloren ihren ältesten Sohn, die drei Geschwister ihren Bruder.

„Der Abschied von geliebten Menschen führt unzählige Personen zusammen, die ein gemeinsames Gefühl teilen“, sagte der Trauerredner im Angesicht der vollen Kirche. Die Familie hatte die Trauerfeier bewusst nicht auf den engsten Kreis beschränkt. Es sollte jeder willkommen sein, dem Benni etwas bedeutete.

Ein langer Trauerzug bewegte sich die Straße hinauf zum Friedhof. Quelle: Mario Jahn

So fanden sich unter den Trauergästen auch viele in Bennis Alter. Fassungslos, dass der 18-Jährige nicht mehr da ist. „Wie oft wird man im Leben überhaupt nicht gefragt“, konstatierte Frank Greger. „Die Hiobsbotschaft jenes 9. August ist bis heute nicht real.“

Sehr wohl aber das tiefe Mitgefühl. Es fand Ausdruck in unzähligen Gesprächen, die die Familie seit dem Todestag führte, und am Sonnabend vor allem in gemeinsamem Schweigen und Umarmungen. Benjamin Oberg bleibt in Erinnerung.

Er fand seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in Göllnitz. Nur einen Steinwurf entfernt von jener Gedenkstelle am Straßenrand, die den Unglücksort markiert.

Benni fand seine letzte Ruhestätte auf dem Friedhof in Göllnitz. Quelle: Mario Jahn

Von Kay Würker