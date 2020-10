Traumjob Feuerwehrmann: So läuft der Bewerbertag in Altenburg

Altenburg

„Das ist kein Hexenwerk“, beruhigt einer der Stationenbetreuer den Probanden Michael Heß. „Beide Füße auf den Boden, Hände an die Leiter.“ Kurze Pause. „Und ab!“ So schnell er kann, klettert Michael Heß die gut sieben Meter hohe Leiter hoch, klatscht oben ab und ist innerhalb von 20 Sekunden auch schon wieder am Boden angekommen.

Bewerber Michael Heß aus Mockern schafft es innerhalb von 20 Sekunden die Leiter hoch und wieder runter. Quelle: Mario Jahn

Der 28-Jährige aus Mockern ist einer von 78, die sich auf die vier ausgeschriebenen Ausbildungsplätze bei der Altenburger Berufsfeuerwehr beworben haben.

„Zum ersten Mal haben wir so viele Bewerber. Und darauf sind wir stolz“, sagt Meik Zimny, Referatsleiter Feuerwehr und damit auch Chef der Berufsfeuerwehr.

Gut, dass die Auswahl so groß ist, denn das Bewerbungsverfahren ist hart. Der Auswahltag am Mittwoch beginnt schon um 5.30 Uhr im Theaterzelt. Gut verteilt auf den Rängen nehmen die Bewerber nötige Belehrungen entgegen. Um 6 Uhr steht die Schwimmhalle auf dem Programm. Mindestens 15 Meter durchgehend tauchen, im Anschluss 200 Meter in vier Minuten schwimmen. Und dann 3000 Meter laufen, in unter 15 Minuten. Und das auch noch bei strömendem Regen. „Um vier Uhr bin ich aufgestanden“, erzählt Bewerber Heß. „Natürlich musste ich gut frühstücken, um Kraft zu haben. Die Nervosität war zwar da, hat sich aber nach der ersten Aufgabe gelegt.“

Walter-Pesek-Halle: Stationenbetrieb zum Sportlichkeitstest

In der Walter-Pesek-Halle wartet ein Stationenbetrieb auf die Bewerber, bei dem sie ihre Sportlichkeit weiter unter Beweis stellen müssen, beispielsweise beim Balancieren über einen Balken, erschwert durch ein Gewicht. Die Übungen stammen aus einem Katalog, der deutschlandweit für die Auswahl von neuen Feuerwehrmännern genutzt wird.

Christian Simon (l.) prüft einen Bewerber beim Stationenbetrieb: Er soll zeigen, wie er einen Container mit auslaufender Chemikalie schnell abdichten würde. Quelle: Mario Jahn

Bei einer anderen Übung müssen die Anwärter eine 75 Kilogramm schwere Puppe rund 60 Meter durch die Halle ziehen – das simuliert einen verletzten Kameraden, den sie aus einem Brand retten müssen.

Bei zwei Defiziten ist Schluss

„Bei diesen Übungen haben wir ein Gelbe-Karte-Prinzip“, erklärt Feuerwehr-Chef Zimny. „Wenn ein Kandidat bei einer Übung ein Defizit zeigt, kann er das mit herausragenden Leistungen bei einer anderen Übungen ausgleichen. Bei zwei Defiziten, also einer Roten Karte, ist. Schluss.“ So dezimiert sich die Bewerberzahl auf 29, die schlussendlich im Feuerwehrquartier an einem Stationenbetrieb an fünf Punkten zeigen müssen, wie sie sich in bestimmten Situationen verhalten würden – zum Beispiel, wenn sie eine verletzte Person sichern müssten, die unter einem Anhänger eingeklemmt ist. Darunter fällt auch die Übung, in der Michael Heß an der Leiter zeigen muss, wie er auf Höhe reagiert.

Bewerber Wolfgang (hinten) ist extra aus Erfurt angereist, um sich den Aufgaben zu stellen. Hier simuliert er die Befreiung einer Person, die unter einer Anhängergabel eingeklemmt ist. Quelle: Mario Jahn

Enge, verwinkelte Korridore in der Atemschutzübungsanlage

Eine besonders intensive Übung ist die in der Atemschutzübungsanlage: In dem eigens von der Feuerwehr Altenburg gebauten Container steckt ein richtiggehender Parcours, der eine Brandsituation simuliert: enge, verwinkelte Gitterkorridore, schwach flackerndes Licht, Brandgeräusche. Das müssen die Bewerber mit Atemschutzmaske, Helm und Sauerstoffflasche auf dem Rücken absolvieren. „Die Maske ist noch nicht an den Sauerstoff angeschlossen, das kommt später“, erläutert Zimny. „Aber wir wollen sehen, ob die Bewerber mit der Maske umgehen können oder ob sie panisch werden.“ Für Heß ist das kein Problem, denn er ist seit 18 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. Daher rührt auch der Wunsch, den Beruf des Funkmastmonteurs an den Nagel zu hängen und Vollzeit-Feuerwehrmann zu werden. Wie seine Chancen stehen, kann er jedoch noch nicht sagen. „Ich kann die anderen schlecht einschätzen.“ An dem Tag fehlt ihm außerdem noch die mündliche Prüfung zu Allgemeinbildung.

Jeden zweiten Tag für die Ausdauer laufen

Zwei Monate im Vorhinein hat er mit der sportlichen Vorbereitung angefangen, war jeden zweiten Tag joggen, um seine Ausdauer zu trainieren.

„Nach diesem Bewerbertag werden die Probanden ausgewertet und in ein Ranking eingeordnet“, sagt Zimny. Die vielversprechendsten Kandidaten kommen in die nächste Runde, in ein klassisches Vorstellungsgespräch, bei dem noch einmal die Sozialkompetenzen abgeklopft werden. Und danach werden acht mögliche Kandidaten herausgefiltert, die noch durch die ärztliche Tauglichkeitsprüfung müssen.

Zwei Frauen haben sich beworben

„Ab dem 1. April beginnt dann für die vier endgültigen Ausgewählten die Ausbildung. Somit sind sie dann auch gleich ab Beginn Beamte auf Probe“, erklärt Zimny. Diese Form der Absicherung sei eventuell auch ein Anreiz, der viele in der Unsicherheit der Corona-Pandemie zum Schritt bewogen haben könnte, sich zu bewerben.

Dass die Ausbildungsstellen an vier Männer gehen, steht schon fest. „Es haben sich zwar auch zwei Frauen beworben, aber die sind leider nicht zum Bewerbertag gekommen.“

Von Katharina Stork