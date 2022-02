Treben investiert in barrierefreie Bushaltestelle und neue Straßenbeleuchtung

Treben/ Gerstenberg

Die Gemeinde Treben will noch in diesem Jahr Barrierefreiheit an einer der Bushaltestellen an der B 93 schaffen. 27 000 Euro sind im aktuellen Haushalt dafür vorgesehen. Die Haltestelle Richtung Primmelwitz wird unter anderem so in ihrer Höhe angepasst, dass künftig auch Rollstuhlfahrern die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs erleichtert wird. Umsetzbar ist die geplante Baumaßnahme allerdings nur durch Fördermittel vom Bund in Höhe von 24 300 Euro. Der Eigenanteil der Gemeinde liegt bei zehn Prozent.

Kreisumlage steigt um 20 000 Euro

Große Sprünge lasse der Haushalt 2022 nicht zu, erklärt Bürgermeister Klaus Hermann (CDU). Grund seien steigende Ausgaben. Allein die Kreisumlage erhöhe sich in diesem Jahr um 20 000 Euro und schlägt mit 388 000 Euro zu Buche. „Man hat zu tun, dass man seine Gemeinde am Laufen halten kann. Das ist immer der brisante Punkt für Kommunen im ländlichen Raum.“

Straßensanierung und neue Beleuchtung

Dennoch kann die Gemeinde Treben in diesem Jahr einige Investitionen tätigen. Zu den größten Vorhaben zählt die Instandsetzung von Straßen. In Plottendorf, Trebanz und Serbitz sollen teilweise desolate Straßenzustände behoben werden. Die dafür eingeplanten 38 500 Euro stammen größtenteils aus Landesmitteln, die bereits 2021 zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden geflossen sind. Aus dem selben Topf stammen finanzielle Mittel zur Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Gemeindegebiet. „Wir wollen den Lücken im Beleuchtungsnetz zu Leibe rücken“, sagt Bürgermeister Hermann. Für 5700 Euro kommen neun weitere Straßenlaternen dazu, unter anderem auf dem Radweg nach Primmelwitz und in Plottendorf.

Freiwillige Feuerwehr erhält neue Einsatzbekleidung

Beim Thema Beleuchtung erhofft sich die Kommune in diesem Jahr zudem eine Kostensenkung in ihrem Verwaltungsgebäude. 9500 Euro werden in den Austausch sämtlicher Leuchtmittel gesteckt. Die neuen LED-Lampen sollen die jährlichen Kosten von derzeit rund 7000 Euro um die Hälfte reduzieren. Investiert wird auch in die Freiwillige Feuerwehr. Für die 29 aktiven Kameraden ist die Neubeschaffung von Einsatzbekleidung in Höhe von 11 100 Euro vorgesehen. Beim Thema Steuern kommen auf die Einwohner der Gemeinde Treben keine Änderungen zu.

Gemeinde Gerstenberg hofft auf zwei barrierefreie Bushaltestellen

Auch für die Gerstenberger bleibt steuerlich 2022 alles beim Alten. „An Investitionen haben wir nichts Großes geplant“, sagt Bürgermeister Bertram Schröder. Die Gemeindestraßen seien gemacht und für potenzielle Interessenten kommunaler Wohnungen stehen finanzielle Mittel bereit, um bei Bedarf zwei Wohneinheiten sanieren zu können. Größere Maßnahmen in Gerstenberg wären in diesem Jahr allerdings der Umbau der Bushaltestellen an der Luckaer Straße. Sollten hierfür die benötigten Fördermittel vom Bund fließen, könnten beide Haltestellen barrierefrei gestaltet werden. Der Umbau würde mit 110 000 Euro zu Buche schlagen. Bei 99 000 Euro Fördersumme hätte die Gemeinde noch einen Eigenanteil von 11 000 Euro zu stemmen.

