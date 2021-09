Treffpunkt Reportermobil: Die Osterländer Volkszeitung kommt nach Nöbdenitz

In Schmölln, Gößnitz und Umgebung gibt es vieles, worüber es sich zu reden und zu schreiben lohnt. OVZ-Reporterin Vanessa Gregor möchte darüber ins Gespräch kommen. Das OVZ-Reporterauto wird am Mittwoch zum Treffpunkt vor Ort am Gesundheitsbahnhof Nöbdenitz. Leserinnen und Leser und jene, die es vielleicht werden möchten, sind herzlich willkommen.