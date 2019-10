Altenburg

Eine Trickbetrügerin hat in der vergangenen Woche in Altenburg zugeschlagen. Am Freitagnachmittag riefen Angehörige eines 81-Jährigen die Polizei in den Steinweg.

Bereits am Donnerstag hatte eine Frau den Senior aufgesucht. Die Betrügerin, die vermutlich nichtdeutscher Herkunft ist, soll sich dabei als Teppichverkäuferin vorgestellt und dem Mann zwei wertlose Textilauslegwaren untergejubelt haben. Im Glauben, einen echten Teppich zu erwerben, übergab der Senior der Frau einen hohen vierstelligen Geldbetrag in bar.

Die Betrügerin ließ schließlich ihre wertlosen Textilien zurück und verschwand in unbekannte Richtung, teilt die Polizei mit. Ermittlungen wurden aufgenommen.

Von OVZ