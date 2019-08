Hartha

Ab jetzt können Fördermittel für den Anschluss von Brunnendörfern ans Trinkwassernetz beantragt werden. Dafür sei erstmals eine Haushaltsstelle im Landesetat geschaffen worden – mit einem Volumen von zehn Millionen Euro. Das verkündete am Donnerstag Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund ( Die Grünen) auf ihrer Sommertour-Station im Altenburger Land. Am neuen Hochbehälter in Lumpzig erklärte sie: „Wir werden zunächst dem Zweckverband helfen, als erstes die Dörfer Hartha, Lossen und Boderitz anzubinden.“

Die ersten Meter neue Leitung noch 2019

Dafür übergab der Zweckverband Wasserver- und Abwasserentsorgung Altenburger Land (ZAL) dem Chef des Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz, Mario Suckert, eine Entwurfsplanung für das Projekt. Suckert kündigte an, in Turbogeschwindigkeit die Unterlagen zu bearbeiten, sodass noch in diesem Jahr mit dem Bau begonnen werden kann. Verbandsvorsitzender Marcel Greunke rechnet damit, dass die Anschlussleitungen noch in diesem Jahr gebaut und fertiggestellt werden. „Die Ortsnetze werden wir dann 2020 verlegen“, so Greunke weiter.

Anja Siegesmund, Marcel Greunke und CDU-Landtagsabgeordnete Simone Schulze (v.l.). Quelle: Jörg Reuter

Etwa ein Dreivierteljahr liegt es zurück, dass sich der hiesige Zweckverband hilfesuchend an das Ministerium gewandt hatte. „Gerade das vergangene Jahr hat gezeigt, wie unheilvoll die Kombination aus Nitratbelastung und Dürre für die Brunnendörfer ist. Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar. Wir haben deshalb als Landesregierung ein Hilfsprogramm aufgesetzt, das noch in diesem Jahr starten soll“, so Siegesmund.

Die Landesregierung werde die Träger der öffentlichen Wasserversorgung weiterhin tatkräftig unterstützen, ihre Versorgungsgebiete durch den Anschluss an die Fernwasserversorgung zu sichern und in den ländlichen Raum zu erweitern. Zugleich würden für sehr abgelegene Privathaushalte mit Brunnen Angebote für bessere Wasseraufbereitungsanlagen oder neue Tiefbrunnen gemacht, sagte Siegesmund in Hartha.

Auch ein Brunnen kann die Lösung sein

Auch das sei eine wichtige Aussage, sagte ZAL-Werkleiter Lars Merten zur OVZ. Denn Brunnendorf ist nicht gleich Brunnendorf. Der Unterschied liegt vor allem in der Entfernung zum nächsten Fernwasseranschluss und der Zahl der Abnehmer. So würden sich etwa in Lossen, Hartha und Boderitz die Pro-Kopf-Kosten für den Anschluss auf etwa 6000 Euro belaufen. In Weilern wie Kleintauschwitz steigen diese bis auf fast 100 000 Euro. „Ein Brunnen ist dort vernünftiger, weil ein Anschluss unrentabel wäre, dessen Mehrkosten unsere Kunden tragen. Dazu kommt: In Brunnendörfern, das zeigt unsere Erfahrung, haben wir nach dem Anschluss ans Netz geringe Abnahmemengen“, so Merten. Ganz einfach, weil die Brunnen weiter betrieben werden und das Leitungswasser nur bei Trockenheit oder in der Küche genutzt wird.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund auf Sommertour im Altenburger Land. Quelle: Jörg Reuter

Davon kann Margitta Brandl nur träumen. „Aktuell ist bei uns noch eine Handbreit Wasser im Brunnen, und wir müssen für alles Mineralwasser nutzen“, schildert sie die Situation im Schmöllner Ortsteil Hartha, während die Ministerin einen Blick in den Hochbehälter wirft. Dessen Einweihung hatte der ZAL mit der Stippvisite von Anja Siegesmund verbunden. „Die Station löst das alte Lumpziger Wasserwerk ab“, so Merten. Rund 750 000 Euro wurden investiert. Der Hochbehälter, der mit Thüringer Fernwasser gespeist wird, ist so dimensioniert, dass künftig Hartha und die Käserei angeschlossen werden können.

Ministerin kündigt 65 Prozent Förderung an

Für die Anbindung der Brunnendörfer Hartha, Lossen und Boderitz rechnet der ZAL mit Kosten von 1,5 Millionen Euro. Siegesmund kündigte dafür eine Förderung von 65 Prozent auf OVZ-Nachfrage an.

Von Jörg Reuter