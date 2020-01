Trommeln für den Bismarckturm gehört zum Handwerk

Altenburg

Als sich die Fans des Altenburger Bismarckturms vor ziemlich genau acht Jahren erstmals trafen, um den Förderverein für dessen Wiederbelebung aus der Taufe zu heben, herrschte Euphorie pur. Schon gut drei Jahre später – zum 100. Jahrestag der Eröffnung 2015 – sollte das Bauwerk wieder begehbar sein. Heute sind fast weitere fünf Jahre vergangen, während derer sich so mancher Plan als übereilte Illusion zerschlagen hat.

Stetige Weiterarbeit

OVZ-Autor Jörg Wolf. Quelle: Mario Jahn

Dennoch: Dass der Verein – wenn auch etwas lautloser – stetig an seinem Ziel weiterarbeitet, verdient Hochachtung. Denn am Bismarckturm hat sich baulich schon viel getan, und als besuchenswerte Attraktion inmitten des Stadtwaldes ist er nach wie vor bei den Altenburgern sehr beliebt. Wie übrigens das gesamte Areal rund um das Bauwerk. Das haben schon in zurückliegenden Jahren zahlreiche Aktionen des Vereines bewiesen, die nie an einem Mangel an Zuspruch krankten.

Kinderfest wäre wünschenswert

Um dieses nach wie vor bestehende Engagement des Vereins für jeden gut sichtbar ins Bewusstsein zu rufen, kommt ein gut zwei Meter hohes Turmmodell gerade recht. Denn nur wer für seine Anliegen ständig trommelt, wird auch wahrgenommen, dem wird Unterstützung zuteil. Vielleicht denkt der Förderverein deshalb auch noch einmal darüber nach, das Kinderfest wieder zu beleben? Das wäre schön, denn das Fest war ein Kracher.

Von Jörg Wolf