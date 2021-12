Trotz Andrangs: Schmöllner Impfzentrum schließt

Schmölln/Altenburg

Das Aus für die Impfstelle in Schmölln war von der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) bereits vor Wochen avisiert worden. Zuerst für den 13., dann nach nochmaliger Verlängerung für den 23. Dezember. Und dabei bleibt es auch, obwohl das Interesse am Impfen ungebrochen ist und weiter steigt. Grund hierfür ist Personalmangel, erklärte KVT-Pressesprecher Matthias Streit auf LVZ-Nachfrage. „Das bisherige Personal geht im kommenden Jahr neuen Tätigkeiten nach und steht der Impfstelle nicht mehr zur Verfügung. Derzeit prüfen wir mit der Stadt Gera eine Erweiterung der dortigen Kapazitäten.“ Das könne dann ebenfalls für die Menschen aus dem Altenburger Land eine Anlaufstelle sein. Darüber hinaus bestehe natürlich die Möglichkeit, sich bei den niedergelassenen Ärzten nach einer Möglichkeit der Covid-19-Schutzimpfung zu erkundigen, so Streit.

Damit hat sich endgültig die Hoffnung zerschlagen, dass die stark frequentierte und zudem einzige Impfstelle im Landkreis weiter erhalten bleibt. Aktuell sind bis Jahresende weder in Schmölln noch in Gera freie Termine haben. Was sich folglich sonnabends in Schmölln abspielt, wenn dort ohne Termin geimpft wird, hat eine 48-jährige Altenburgerin, die anonym bleiben möchte, der LVZ geschildert. So erwartete sie, als sie in der Vorwoche kurz nach Öffnung der Impfstelle gegen 7.45 Uhr eintraf, schon eine riesige Menschenschlange. Die ersten Impfwilligen, hat man ihr erzählt, waren bereits 6 Uhr vor Ort. Bereits um 10 Uhr wurde mitgeteilt, dass der Impfstoff von Johnson&Johnson alle sei, sodass die unter 30-Jährigen unverrichteter Dinge wieder gehen mussten.

Sieben Stunden warten bei Kälte und Regen

Sie selbst habe insgesamt sieben Stunden angestanden, bis sie endlich an der Reihe war – bei Kälte und mitunter Regen. „Mit mir auch Kinder und ältere Leute. Kaum einer traute sich, die Schlange zu verlassen, denn dann wäre der Platz weggewesen. Kaum jemand hatte sich zudem etwas zu trinken oder zu essen mitgebracht.“ Die Mitarbeiter der Impfstelle, die weit über die angekündigte Zeit hinaus weiter impften, können nichts für diese schlimme Situation, sagt die Altenburgerin. Eine Situation, die sie einfach nur als menschenunwürdig bezeichnen könne.

Unterdessen wurde der 7-Tage-Inzidenzwert für das Altenburger Land gestern mit 1012,9 ausgewiesen. Neu angesteckt mit dem Corona-Virus haben sich 183 Menschen. Die Zahl der Patienten, die mit oder wegen einer Corona-Erkrankung im Klinikum Altenburger Land intensivmedizinisch versorgt werden müssen, ist um drei auf neun gestiegen.

Von Ellen Paul