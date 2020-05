Trotz Corona: Altenburger Senioren kaufen lieber selbst ein

Altenburg

Obwohl Senioren zur Risikogruppe zählen, gehen sie trotz der Corona-Ansteckungsgefahr lieber selbst in den Supermarkt. Vor allem vormittags sind die Bürger fortgeschrittenen Alters für den täglichen oder wöchentlichen Einkauf unterwegs. Und das, obwohl es in Altenburg und im Altenburger Land zahlreiche Hilfsangebote gibt.

Nachfrage nach Einkaufshilfe hält sich in Grenzen

Viele Freiwillige bieten einen kostenlosen Einkaufsdienst an. Eine hohe Nachfrage bestehe allerdings nicht wirklich, sagt Pfarrer Sandro Vogler von der Evangelischen Kirchgemeinde in Altenburg. „Wir haben vielleicht einen Anruf pro Woche bekommen.“ Die Zurückhaltung erklärt er sich damit, dass die Menschen doch noch ein bisschen Selbstständigkeit in den Krisenzeiten behalten möchten. „Es ist für viele eine große Hürde, um Hilfe zu bitten“, so der Geistliche.

Auch in Schmölln sieht die Situation nicht anders aus. Dort bietet die Johanniter-Unfallhilfe den Einkaufsdienst an. Bärbel Kleinoth berichtet, dass sich seit Beginn der Aktion im April lediglich vier Personen gemeldet hätten. „Aber in kleineren Städten oder auf dem Dorf ist es etwas anders, als in der Großstadt. Da werden die älteren Menschen nicht allein gelassen“, erklärt sie die Zurückhaltung. Außerdem vermutet sie, dass sich viele an Bekannte und Nachbarn wenden.

Trinkgeld wird gespendet

In Altenburg hat auch Marco Müller mit seinen Mitarbeitern von Plastikat Entertainment die Hilfe beim Einkaufen angeboten. Zehn bis 15 Anrufe seien wöchentlich eingegangen, sagt der Unternehmer. Nach einem anfänglich zögerlichen Umgang habe man sich nach dem zweiten oder dritten Anruf fast schon gekannt. „Es gab Personen, die wollten mal ganz bestimmte Produkte bestimmter Marken oder aus einem ganz bestimmten Laden“, erinnert sich Müller. Von Anfragen überrannt seien aber auch sie nicht, obwohl er schon seit Beginn der Einschränkungen den kostenlosen Dienst angeboten habe.

Nun, da sein Unternehmen wieder den Betrieb aufnehmen könne, sei leider nicht mehr die nötige Zeit dafür da. Dennoch freut sich der Unternehmer, dass er einigen Menschen während der Krise mit dieser Aktion aushelfen konnte. Die Senioren, die sein Angebot in Anspruch genommen haben, hätten auch viel Trinkgeld gegeben. 150 Euro seien zusammen gekommen. Müller will diese Summe auf 200 Euro aufstocken und sie dem ambulanten Kinderhospiz-Dienst der Malteser in Altenburg spenden.

„Seit den Lockerungen trauen sich die Leute wieder selbst raus“

Auch das Jugendforum hatte den älteren Bürgern Altenburgs Hilfe beim Einkaufen angeboten. Janek Voos ist zufrieden mit den Anfragen. Mehr hat ihn allerdings die Bereitschaft der Menschen begeistert, an der Hilfsaktion teilzunehmen. „Das Animieren von Jugendlichen ist eigentlich etwas schwierig, denn sie brauchen immer einen Spaßfaktor. Beim Hilfsangebot gab es diesen nicht“, sagt der 18-Jährige. Trotzdem hätten viele ihre Zeit bereitgestellt und man habe das Zusammenwachsen der Jugendlichen deutlich sehen können.

Seien anfangs relativ wenige Anrufe reingekommen, habe sich die Inanspruchnahme seit dem ersten Artikel in der Osterländer Volkszeitung gesteigert. „Sonst lagen wir bei etwa zwei bis drei Personen täglich. Nach dem Bericht waren es im Schnitt etwa fünf Anrufe pro Tag“, so der Abiturient. Nachdem die gelockerten Schutzmaßnahmen in Kraft getreten seien, habe man aber auch wieder eine Rückgang der Anrufe gemerkt. „Viele haben sich wahrscheinlich dann auch wieder selbst rausgetraut“, vermutet Voos.

Auch das Jugendforum sei nicht von Anfragen überrannt worden. Warum Senioren das Angebot nicht wirklich wahrgenommen haben, liege auch daran, dass es für viele ältere Bürger die einzige Möglichkeit sei, aus dem Haus zu kommen, vermutet Voos. Auch seine eigene Großmutter sei weiterhin selbst einkaufen gegangen. Anrufe seien aber auch ganz ohne Einkaufsbedarf gekommen. „Manche brauchten mal einfach jemandem zum reden. Dafür nimmt man sich aber auch die Zeit“, so der 18-Jährige.

