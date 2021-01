Altenburg

Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten begrüßte die Altenburger Stadtbibliothek im zurückliegenden Jahr 14 955 Besucher bei 967 Öffnungsstunden. Zum Vergleich: 2019 wurden 18 085 Besucher bei 1124 Öffnungsstunden in der Gründerzeitvilla in der Lindenaustraße 14 gezählt, bilanzierte die Stadtverwaltung. Trotz des außergewöhnlichen Jahres konnten immerhin 26 Veranstaltungen mit etwa 600 Besuchern durchgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Mit Fördermitteln des Landes konnte der Bestand an Büchern, „Tonies“, DVDs, Hörbuch-Sticks, Konsolen- und Gesellschaftsspielen weiter ausgebaut werden. 279 neue Nutzer meldeten sich im letzten Jahr an und nutzten nicht nur den Bestand in der Bibliothek, sondern auch das Angebot an eBooks, ePaper und eMagazinen in der Onleihe. Mit 12 650 Entleihungen gab es im Vergleich zum Vorjahr mit 9932 Entleihungen erneut einen Zuwachs.

Umfangreiche Inventur in der Schließzeit

Seit Dezember hat die Bibliothek nun wieder geschlossen. Die Zeit wurde genutzt, den gesamten Medienbestand per Inventur zu überprüfen. Jedes Buch und jedes Spiel wurde von den Mitarbeitern in die Hand genommen, um den Zustand der Medien und den Datensatz im Opac, dem elektronischen Bibliothekskatalog, zu überprüfen und zu erweitern. Im Internet (www.stadtbibliothek-altenburg.de) kann man sich jederzeit im Opac informieren, welche Inhalte die Bibliothek besitzt und auch welche Neuerscheinungen während der Schließung angeschafft wurden und werden.

Katalog wird um Infos erweitert

Im Zuge der Inventur fanden auch eine Reinigung der Regale und kleinere Umstellungen des Bestandes statt, berichtet die Stadtverwaltung. Aktuell werden die DVDs und Hörbücher in Angriff genommen. Ziel sei es, diese zusätzlich mit Angaben zu Schauspieler, Genre und Inhaltsangaben im Bibliothekskatalog anzureichern und durch bessere Aufkleber das Finden im Medienraum zu verbessern.

Die Ausleihfrist aller entliehenen Medien wurde automatisch verlängert, bis die Bibliothek wieder öffnen darf. Wer sich neu anmelden möchte: Bei Interesse genügt ein kurzer Anruf unter der Telefonnummer 03447 315058 oder eine E-Mail an die Adresse bibliothek@stadt-altenburg.de. Das Team der Altenburger Stadtbibliothek kümmert sich dann.

