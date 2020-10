Trotz Corona: Azubis im Altenburger Land haben gute Karten

Altenburg

Kurzarbeit und Verunsicherung waren in diesem Jahr bislang die Begleiter vieler Betriebe. Das gleiche gilt auch für zahlreiche Auszubildende im Kreis. Doch wie hat sich die Corona-Krise ganz konkret auf die Azubis und ihre Ausbilder im Altenburger Land ausgewirkt? Die OVZ hat nachgefragt.

Laut André Kühne, Pressesprecher der Handwerkskammer für Ostthüringen, gab es dieses Jahr 680 abgeschlossene Lehrverträge. Das sind ungefähr acht Prozent weniger als im Vorjahr. „Durch die Corona-Krise konnten keine Berufsmessen und keine umfangreiche Berufsorientierung stattfinden“, erklärt Kühn. Zu viel Unsicherheit prägte dieses Jahr. „Die meisten hatten Angst, in so einer Zeit eine Ausbildung zu beginnen und haben sich schlussendlich für ein Freiwilliges Soziales Jahr entschieden“, kann er berichten. Das führte dazu, dass Ausbildungsbetriebe bis jetzt immer noch verzweifelt nach Azubis suchen. Laut Kühn gibt es Berufe im Handwerk, welche noch sehr viele freie Ausbildungsplätze zur Verfügung haben. Ungefähr 200 freie Plätze stehen zur Auswahl.

Mehr Ausbildungsplätze als Bewerber

Das bestätigt auch die Bundesagentur für Arbeit. 228 unbesetzte Stellen hat sie dieses Jahr aufzuweisen. Das sind 48 mehr als vor einem Jahr. Auch Evelin Barth, Pressesprecherin der Industrie- und Handelskammer ( IHK) Ostthüringen, kennt die Situation. „ Nach unserer Kenntnis gibt es im IHK-Bezirk keinen Ausbildungsplatz, der durch die Corona-Krise beendet wurde. Dieses Jahr ist die Lage so, dass mehr Ausbildungsplätze im Angebot sind als Bewerber“, schildert sie. Schon vor der Corona-Krise habe sich abgezeichnet, dass das Ausbildungsplatzangebot in 2020 leicht sinken wird. Dass es jedoch trotzdem mehr Angebot als Nachfrage geben wird, war unvorhersehbar.

Berufsschüler fanden alle einen Platz

So wie die Jahre zuvor, waren auch die Anmeldungen an der Berufsbildenden Schule für Wirtschaft und Soziales in Altenburg gut. Laut stellvertretender Schulleitung gab es zu den letzten Jahren in der Anmeldung keinen Unterschied. „Vor den Sommerferien waren sich die Firmen sehr unsicher, das hat man gemerkt. Auch die Schüler wussten nicht, wie es weitergeht. Es war ja auch die Anfangsphase der Krise“, berichtet die stellvertretende Schulleiterin Christine Nehrig. Niemand habe gewusst, ob es einen normalen Ausbildungsbetrieb geben könne. „Nach den Ferien, als der Betrieb der Firmen wieder starten durfte, wurden auch die Schüler wieder angenommen. Bei uns gab es niemanden, der durch Corona seine Ausbildung nicht ordentlich beginnen konnte.“

Firmen hatten finanziellen Anreiz

Nehrig verrät allerdings: Ein finanzieller Anreiz hatte die Firmen unterstützt und motiviert. Laut Arbeitsagentur handelte es sich dabei um Förderung aus dem Bundesprogramm „ Ausbildungsplätze sichern.“ Die Prämie richtete sich an Betriebe, die im ersten Halbjahr mindestens einen Monat Kurzarbeitergeld beantragt und erhalten hatten oder 60 Prozent Umsatzeinbußen aufweisen konnten. Eine Ausbildungsprämie von 2000 Euro wurde gezahlt, wenn Betriebe 2020 genau so viele Azubis ausbildeten, wie im Schnitt der vergangenen drei Jahre. Obendrauf gab es eine Ausbildungsprämie Plus: 3000 Euro gingen an jene Unternehmen, die mehr Azubis als im Schnitt ausbildeten. Besondere Hilfe wurde daneben Firmen zugesprochen, die aus coronabedingt insolvent gegangenen Betrieben Azubis übernahmen. Auch hierfür gab es 3000 Euro.

Handwerkskammer und IHK haben noch viele weitere Ausbildungsplätze zu vergeben. Nach Angaben der jeweiligen Pressesprecher kann sich noch bis Ende Oktober für einen Ausbildungsplatz beworben werden.

Von Lisa-Marie Meyner