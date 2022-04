Altenburg

Jugendweihe oder Glaubensbekenntnis – feierlich soll es in diesem Frühling wieder zugehen im Altenburger Land, wenn Kinder und Jugendliche durch die verschiedenen Initiationsriten in die Erwachsenenwelt aufgenommen werden. Oftmals wieder ganz ungestört von Einschränkungen durch Coronaregeln.

Insgesamt 420 Jugendliche feiern im Landkreis dieses Jahr an vier Terminen zwischen dem 7. Mai und dem 25. Juni ihre Jugendweihe im Altenburger Kulturhof Kosma. Und das nun wieder ganz ohne Coronazwänge. Das Tragen einer Maske wird vom Verein Jugendweihe Ostthüringen zwar empfohlen, ist aber freiwillig. Auch die Zahl der Gäste konnte wieder aufgestockt werden. „In den letzten Jahren konnten wir pro Jugendlichem nur fünf Gäste zulassen, um die vorgeschriebenen Mindestabstände einhalten zu können“, erklärt Anja Temp, Vorsitzende des Vereins. Jetzt können aber wieder jeweils sechs Gäste teilnehmen und zudem noch weitere Tageskarten erworben werden.

Stabile Zahlen trotz Corona

Während die Feierlichkeiten dieses Jahr wieder im Frühsommer stattfinden können, mussten sie 2020 und 2021 coronabedingt noch auf den Herbst verschoben werden. Dennoch habe sich die Pandemie laut Anja Temp zahlenmäßig nicht groß auf die Jugendweihen im Altenburger Land ausgewirkt. Auch weil die Veranstalter die Pandemie im Blick behielten und umsichtig planten. „Zum Glück hatten wir immer Ersatztermine vorbereitet, und den Jugendlichen vorsorglich mitgeteilt, dass wir die Feste unter Umständen auf September und Oktober verschieben müssen“, sagt Anja Temp. So feierten 2020 exakt 416 und im vorigen Jahr 394 Jugendliche ihre Jugendweihen.

„Ja“ zum christlichen Glauben

Auch die evangelische Kirche feiert ihre jungen Mitglieder. 45 Jugendliche werden im Landkreis an Pfingsten konfirmiert. Hier seien die Zahlen ebenfalls vergleichbar mit denen vor der Pandemie, heißt es vom Kirchenkreis Altenburger Land. Die Feierlichkeiten finden in den jeweiligen Pfarrgemeinden statt. Anders als bei der Jugendweihe bekennen sich die Jugendlichen bei den Feierlichkeiten mit ihrem „Ja“ zum christlichen Glauben. In der Gemeinde Altenburg tun dies in diesem Jahr 18 Jugendliche, in Schmölln 16, in Meuselwitz 15, in Rositz 4 und in Treben 2. Mit der Konfirmation sind die Mädchen und Jungen zur selbstständigen Teilnahme am Abendmahl zugelassen, können Taufpaten werden und dürfen mit vollendetem 14. Lebensjahr das aktive Wahlrecht in der Kirche ausüben.

Die Konfirmationen in der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) finden traditionell zwischen Palmsonntag, in diesem Jahr der 10. April, und Pfingstsonntag, dem 5. Juni, statt. In Vorbereitung dessen gab es dafür den meist wöchentlichen Konfirmanden-Unterricht sowie regionale Angebote. Inzwischen gehe der Trend auch hin zu großen Events, zu denen sich beispielsweise die Konfirmanden eines ganzen Kirchenkreises treffen, schildert Peter Herrfurth, Landesjugendpfarrer der EKM. „Da mischen sich spirituelle Angebote mit spannenden Aktionen. Abenteuer können erlebt werden und das Gemeinschaftsgefühl wird gestärkt“, berichtet Herrfurth.

Katholische Erstkommunionen finden diesen Frühling im Altenburger Land übrigens nicht statt. Denn die relativ kleine Gemeinde im Altenburger Land begeht die Initiation nur alle zwei Jahre. Dann zumeist zentral in Altenburg. 2021 empfingen zehn Kinder zum ersten Mal das heilige Sakrament.

Von Tim Niklas Herholz