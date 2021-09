Trotz Corona: Trend bei Pflegeausbildung im Altenburger Land geht nach oben

Altenburg

Großer Bahnhof am Dienstag bei der Innova: Dort durften am Nachmittag die frisch gebackenen Altenpfleger und Altenpflegehelfer sowie Medizinische Fachangestellte ihre Abschlusszeugnisse in die Hand nehmen.

Guter Jahrgang, trotz Abgängen

Insgesamt, so Innova-Geschäftsführer Nikolaus Dorsch, sei es ein guter Jahrgang gewesen. So hätten von insgesamt elf vor einem Jahr in die Ausbildung zum Altenpflegehelfer oder -helferin gestarteten Kandidaten sieben ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Die dreijährige Ausbildung zum Altenpfleger schlossen neun von einst 17 Azubis ab, bei den Medizinischen Fachangestellten durften sieben von zehn Kandidaten ihr Zeugnis in Empfang nehmen.

Die Abweichungen, so Dorsch, lägen dabei im erwartbaren Rahmen. „Das hat verschiedene Gründe“, erklärt er. „Zwei unserer Schülerinnen sind im Zuge ihrer Ausbildung Mutter geworden, ein weiterer Teil ist aus persönlichen Gründen wieder ausgeschieden. Für viele ist es zudem die Erstausbildung: Ein Umzug, eine Heirat oder ein beruflicher Perspektivwechsel kann da immer den Ausschlag zu einem Ausbildungsabbruch geben“, so Dorsch.

Corona-Schuljahr sorgte für neue Herausforderungen

Besonders zufrieden sei er auch nicht zuletzt deswegen, da der jüngste Jahrgang teilweise unter Corona-Bedingungen beschult werden musste. „Wir haben den Unterricht im März 2020 aufs Digitale umgestellt, dadurch geht natürlich zu einem gewissen Teil die Gruppendynamik und auch die Unterstützung, die im Präsenzunterricht einfacher möglich ist, verloren.“ Die Auswirkungen hätten sich nun auch in den Abschlussnoten widergespiegelt, die ein Stück weit schlechter ausgefallen seien, als in vorigen Jahrgängen. Trotzdem: Insgesamt habe man die Herausforderung gut gemeistert, was nicht zuletzt der guten technischen Ausstattung der Schüler, auch mit Leihgeräten, zu verdanken sei.

Ungeachtet der Note, die letztlich unterm Strich steht: Die Berufschancen für die Absolventen sind „paradiesisch“, wie Dorsch sagt. „Alle unsere Absolventen haben Arbeit gefunden“, freut er sich.

Insgesamt 13 frisch gebackene Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen konnten am Klinikum Altenburger Land ihre Ausbildung beenden. Quelle: Jens Paul Taubert

Pandemie sorgte für steigende Bewerberzahlen

Und auch für die kommende Azubi-Generation, die bereits heute ihre Ausbildung startet, sieht er gute Chancen. Dafür sei nicht zuletzt die Pflegeausbildungsreform verantwortlich, die zu einem deutlichen Bewerberanstieg geführt habe. „Dadurch, dass die Ausbildung nun über ein Umlagesystem finanziert wird, in das jede Einrichtung einzahlt und die anschließend darüber Mittel für die Ausbildung zurück bekommt, hat sich der Pool der Ausbildungsanbieter noch einmal vergrößert“, schildert er seine Erfahrung. Obendrein sei es zudem ganz und gar nicht so, dass sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Pflege in niedrigeren Bewerberzahlen niederschlagen – im Gegenteil: „Viele Nachwuchskräfte entscheiden sich stattdessen ganz bewusst für diesen Weg. Dazu hat sicher auch die große mediale Aufmerksamkeit beigetragen. Und die Bedingungen, gerade finanziell, sind nicht schlecht: In der Krankenpflege verdient man im ersten Lehrjahr nach Tarif bereits über 1000 Euro im Monat“, fasst Dorsch zusammen. Für den neuen Jahrgang gingen 22 Bewerbungen ein.

Auch Klinikum verzeichnet steigenden Trend

Beobachtungen, die sich auch mit den Erfahrungen im Altenburger Klinikum decken. Dort erzählten viele Bewerbende im Gespräch, dass gerade die Corona-Situation und die vielen Berichte aus den Krankenhäusern maßgeblich zur Berufswahl beigetragen hätten. „Sie entscheiden sich also ganz bewusst für einen Beruf in der Pflege, auch in einer schwierigen Situation“, berichtet Sprecherin Christine Helbig.

Hinzu kamen noch einmal sieben Krankenpflegehelfer und -helferinnen, die ebenfalls ihre Zeugnisse erhielten. Quelle: Jens Paul Taubert

Und sicher spiele – neben der Tarif-Vergütung – auch das berufliche Umfeld im Klinikum eine Rolle. Dazu zählen laut Helbig neben Sport- und Freizeitangeboten auch ein familienfreundliches Arbeitsumfeld sowie persönliche Entwicklungsmöglichkeiten. Das schlägt sich offenbar auch in den Zahlen nieder: Insgesamt 10 frisch gebackene Krankenpflegerinnen und Pfleger sowie 7 Absolventen der Krankenpflegehilfe durften in dieser Woche ihre Zeugnisse entgegen nehmen. Und auch eine Premiere gab es zu vermelden: Alle haben das Übernahmeangebot des Klinikums angenommen, teilt das Haus mit. Für den neuen Ausbildungszyklus haben sich bereits 44 angehende Gesundheits- und Krankenpfleger sowie 13 Krankenpflegehelfer und -helferinnen angemeldet.

Von Bastian Fischer