Altenburg

Die Ausbreitung des Coronavirus hat auch weiterhin keine größeren Auswirkungen auf den Spielplan des Theaters Altenburg Gera. Die geplanten Vorstellungen in den jeweiligen Spielstätten sollen vorerst weiterhin stattfinden, teilte das Theater am Mittwoch mit.

Geringere Besucherzahl ermöglicht Betrieb

Möglich sei dies, da die bevorstehenden Veranstaltungen bis auf wenige Ausnahmen jeweils weniger als 500 Teilnehmer haben und damit von den aktuellen Weisungen nicht betroffen seien. In den vergangenen Tagen hatte zunächst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) dringend angeraten, Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern abzusagen, am Dienstag hatte auch Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) eine entsprechende Weisung an alle Kommunen gegeben. Bei Veranstaltungen zwischen 500 und 1000 Teilnehmern solle im jeweiligen Fall entschieden werden.

Appell ans Publikum

In Einzelfällen, heißt es nun von Seiten des Theaters, würden Buchungen verschoben, um die maximale Besucherzahl einzuhalten. Die Betroffenen sollen direkt kontaktiert werden.

Generell bitte man das Publikum um Rücksichtnahme und appelliere, Panik zu vermeiden, so weiter. Wer sich nicht wohl fühle, aus Risikoregionen komme oder entsprechende Kontakte hatte werde gebeten, den Vorstellungen fern zu bleiben.

Theater hat interne Regelungen aufgestellt

Im Theater selbst wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der Vertreter verschiedener Abteilungen regelmäßig über den Umgang mit dem Coronavirus beraten. Es bestehe ständiger Kontakt zu den Kommunen und entsprechenden Behörden. Mit diesen würden etwaigen Maßnahmen abgestimmt.

Auch die Mitarbeiter des Hauses seien für die besondere Situation sensibilisiert worden. Alle Angestellten seien aufgefordert, Hygieneregeln einzuhalten. Auch das Publikum ist angehalten, die allgemeinen Hinweise zum Schutz vor Corona, wie sie etwa das Robert-Koch-Institut regelmäßig veröffentlicht, zu beachten.

Keine Desinfektion, aber ausreichend Seife

Für die Besucher selbst können derzeit im Zuschauerraum keine Handdesinfektions-Spender bereit gestellt werden, da die entsprechenden Geräte großflächig ausverkauft sind, teilt das Theater weiter mit. Allerdings stelle man den Gästen der Häuser in den Toiletten ausreichend Handseife für regelmäßiges Händewaschen zur Verfügung.

Sollte es in nächster Zeit doch zu Absagen kommen, werde man dies unverzüglich kommunizieren, betont das Theater. Entsprechende Informationen würden sowohl unter www.theater-altenburg-gera.de, als auch über die regionale Presse verbreitet.

Von OVZ