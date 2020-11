Altenburg

Es hatte sich gerade wieder eine Form von Normalität eingestellt. Mit Freunden oder Familie essen gehen gehörte wieder zum Alltag – dann kam der zweite Lockdown für die Gastronomie. Ein Schock für viele Gastwirte auch in Altenburg. Schließlich hatten sie schon seit März viel zu erdulden – erst die Schließung der Lokale, dann die vorsichtige Wiederöffnung mit zahlreichen Auflagen und einer großen Portion Bürokratie.

Dabei bewiesen die Gastronomen vielfach Bereitschaft für neue Wege – und tun es nun erneut. Schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr fanden Restaurants und Gaststätten in Altenburg Möglichkeiten, ihre Speisen trotzdem anbieten zu können. Sei es als bequemer Lieferservice oder als Abholservice vor Ort.

Anzeige

Abholservice wird gut angenommen

Die Inhaber des Hotels am Rossplan erinnern sich, dass der eilends etablierte Abholservice gut angenommen wurde: „Unsere Stammgäste haben uns da sehr unterstützt und darüber sind wir sehr froh“, sagt Inhaberin Sylvia Mielisch. Deswegen habe sie sich entschlossen, auch im November auf dieses Konzept zurückzugreifen.

Zur Gartenanlage Ost kamen im Frühjahr zwar nur wenige Gäste, um sich ihr Mittag- oder Abendessen nach Hause zu holen, schildert Wirtin Birgit Voigt-Krupp – und will es trotzdem auch im November wieder versuchen, bietet wieder Speisen zur Abholung an. Sie wolle ein Zeichen setzen, erklärt sie – ein Service, den sie ganz alleine stemmt. „Mehr als anbieten geht ja nicht“, sagt sie.

Sie ist in Altenburg nicht alleine mit dieser Motivation. Die OVZ hat sich umgehört und eine Auswahl an Gastwirtschaften zusammengestellt, wo Altenburger mit Appetit auch im Lockdown-November gut versorgt werden.

Griechisches Restaurant „ Sparta “

Was wird angeboten? Liefer- und Abholservice

Wann kann bestellt werden? Täglich von 17 Uhr bis 22 Uhr

Wie kann bestellt werden? Telefonisch unter 03447 311665

Mindestbestellwert: 10 Euro

Bestellradius: im Umkreis von 10 Kilometern

Was gibt es? Große Auswahl von Vorspeisen, Grillgerichten, Mix-Tellern und Beilagen. Hauptgerichte zwischen 12,70 Euro und 20,50 Euro. Speisekarte online einsehbar.

Albert-Einstein-Straße 76, 04600 Altenburg

Telefon: 03447/311665

www.restaurantsparta.de

Hotel am Rossplan

Was wird angeboten? Abholservice

Für wann kann bestellt werden? Samstags und sonntags zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr erfolgt die Abholung.

Wie kann bestellt werden? Unter der Woche telefonisch unter 03447 56610

Was gibt es? Die normale Speisekarte des Hotels. Ein Auszug ist im Internet einsehbar. Vorspeisen zwischen 5,10 und 7,60 Euro. Hauptspeisen zwischen 9,90 und 18,50 Euro. Serviert wird vor allem deftige Hausmannskost. Für den 14. und 15. November kann eine Martinsgans bestellt werden.

Roßplan 8, 04600 Altenburg

Telefon: 03447/56610

E-Mail: info@hotel-rossplan.com

www.hotel-rossplan.com

Im Hotel am Rossplan wird fürs Wochenende gekocht. Quelle: Mario Jahn

Gaststätte Poschwitzer Höhe

Was wird angeboten? Abholservice, Grillplatten-Lieferung ab 10 Personen

Für wann kann bestellt werden? Von Freitag bis Sonntag können und abends Speisen abgeholt werden. Sonntags auch mittags.

Wie kann bestellt werden? Bestellung zwischen 15 Uhr und 19 Uhr unter 0170 1263831 oder 03447 509911.

Was gibt es? Süßes wie Eierkuchen mit Apfelmus für 4 Euro oder Deftiges wie Hamburger Schnitzel mit Erbsen und Bratkartoffeln für 11 Euro. Speisekartenauszug auf der Facebook-Seite der Gaststätte einsehbar.

Poschwitzer Straße, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 509911

Gaststätte Kleingartenanlage „Fortuna“

Was wird angeboten? Abholservice

Für wann kann bestellt werden? Ab 6. November, für Freitag bis Sonntag ab 16 Uhr

Wie kann bestellt werden? Telefonisch unter 03447 315655 oder über die Facebookseite der Gaststätte

Was gibt es? Vor allem Deftiges: zum Beispiel Currywurst mit Pommes für 6,90 Euro oder Welsfilet überbacken mit Champignons und Käse für 11,10 Euro.

Geschwister-Scholl-Straße 11, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 315655

Pizza- und Nudelhaus Domizil

Was wird angeboten? Liefer- und Abholservice

Wann kann bestellt werden? Montag, Mittwoch und Donnerstag zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr sowie 17.30 Uhr und 20 Uhr; Freitag zwischen 11 Uhr und 13.30 Uhr und zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr. Samstag zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr, Sonntag und Feiertag zwischen 16 Uhr und 20.30 Uhr.

Wie kann bestellt werden? Online oder telefonisch unter 03447 8951689.

Mindestbestellwert: ab 9 Euro bis 24 Euro, je nach Liefergebiet.

Bestellgebiet: Altenburg Stadtmitte bis zu einem Umkreis von 15 Kilometern

Was gibt es? Eine große Auswahl an Pizza in verschiedenen Größen, Pasta und Snacks. Pizzapreis ab 6,80 Euro.

Kronengasse 3, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 8951689

info@pizza-domizil.de

www.pizza-domizil.de

Das Pizza- und Nudelhaus Domizil in der Kronengasse liefert und lässt abholen. Quelle: Mario Jahn

Gaststätte Gartenanlage „Ost“

Was wird angeboten? Abholservice

Für wann kann bestellt werden? Freitag bis Sonntag Abendessen, mittags nur am Sonntag. Abholung ab 12 Uhr beziehungsweise 18 Uhr

Wie kann bestellt werden? Telefonisch unter 01515 4956970. Bestellungen für Sonntagmittag müssen bis 17 Uhr des Sonnabends eingehen.

Was gibt es? Einen Auszug aus der normalen Speisekarte mit deftiger Hausmannskost, darunter verschiedene Schnitzelvarianten. Das normale Schnitzel kostet 6,70 Euro, Beilagen gibt es für 3 Euro dazu.

Münsaer Straße 84, 04600 Altenburg

Telefon: 01515 4956970

Restaurant Chalkidiki Athos im Bahnhof Center

Was wird angeboten? Abholservice und Lieferung

Wann kann bestellt werden? Täglich zwischen 11.30 Uhr und 14 Uhr sowie zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr.

Wie kann bestellt werden? Telefonisch unter 03447 508056. Dienstag Ruhetag?

Was gibt es? Die Online-Speisekarte bietet große Auswahl an Vorspeisen (ab 3,20 Euro), Hauptspeisen (ab 11,10 Euro) und Grilltellern (ab 11,60 Euro).

Wenzelstraße 43, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 508056

Saigon Bistro

Was wird angeboten? Abholservice

Wann kann bestellt werden? Täglich von 10 Uhr bis 21 Uhr

Wie kann bestellt werden? Telefonisch unter 03447 313197

Was gibt es? Gängige Nudel- und Reisgerichte mit oder ohne Fleisch. Hauptgerichte um 6 Euro.

Weibermarkt 3, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 313197

Restaurant Saloniki Altenburg

Was wird angeboten? Abholservice

Wann kann bestellt werden? Dienstag bis Sonntag, von 17 Uhr bis 21 Uhr

Wie kann bestellt werden? Telefonisch unter 03447 3177975

Was gibt es? Zur Auswahl steht ein Auszug aus der Speisekarte, die auch auf der Facebookseite des Restaurants einzusehen ist. Darunter fallen Vorspeisen ab 3,50 Euro, überbackene Spezialitäten ab 12,80 Euro oder Grillteller ab 12,50 Euro.

Topfgasse 4, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 3177975

Indisches Restaurant „ Goa “

Was wird angeboten? Abhol- und Lieferservice

Wann kann bestellt werden? Täglich von 17 Uhr bis 21 Uhr

Wie kann bestellt werden? Telefonisch unter 03447 8987892

Mindestbestellwert bei Lieferung: 30 Euro

Was gibt es? Eine große Auswahl typischer indischer Gerichte. Von 11 Uhr bis 15 Uhr gibt es außerdem eine wechselnde Mittagskarte, die zusammen mit der Speisekarte online einzusehen ist.

Hauptgerichte ab 8,90 Euro. Vorspeisen ab 4,50 Euro.

Rosa-Luxemburg-Straße 15, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 8987892

E-Mail: info@goa-altenburg.de

www.goa-altenburg.de

Im Goa gibt es typisch indische Gerichte. Quelle: Mario Jahn

Ratskeller Altenburg

Was wird angeboten? Liefer- und Abholservice

Wann kann bestellt werden? Täglich von 11 Uhr bis 14 Uhr sowie 17 Uhr bis 20 Uhr

Wie kann bestellt werden? Telefonisch unter 03447 311226

Mindestbestellwert: pro Lieferung 25 Euro

Lieferradius: bis 10 Kilometer vom Markt Altenburg

Was gibt es? Der Auszug der Speisekarte ist online einsehbar. Große Auswahl an deftigen Speisen. Hauptgerichte ab 11 Euro, Vorspeisen um 8 Euro.

Markt 1, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 311226

E-Mail: info@ratskeller-altenburg.de

www.ratskeller-altenburg.de

Polibistro Altenburg

Was wird angeboten? Abholservice

Wann kann bestellt werden? Das Bistro ist für abzuholende Speisen wochentags von 11 Uhr bis 14 Uhr geöffnet.

Wie kann bestellt werden? Die Speisen können am Ausgabefenster links neben der Eingangstür bestellt und entgegengenommen werden.

Was gibt es? Wechselnde Wochenkarten mit täglich vier Gerichten. Darunter beispielsweise Nudeln mit Bärlauchpesto und Parmesan oder Bigos mit Kartoffeln

Johann-Sebastian-Bach-Straße 2, 04600 Altenburg

Telefon: 03447 512377

E-Mail: agnieszka.ciekosz.lovullo@gmail.com

www.polibistro.de

Von Katharina Stork