Altenburg

Mit der am 16. Juli in Kraft getretenen neuen Thüringer Corona-Verordnung wurden auch die Regeln für Besuche in Krankenhäusern gelockert. So sind nun täglich zwei registrierte Besucher pro Patient erlaubt. Im Klinikum Altenburger Land gilt dennoch weiterhin die bisher gültige Beschränkung: nur ein Gast pro Patient.

„Bereits jetzt kommt es zu den Besuchszeiten hier im Klinikum zu Wartezeiten. Diese würden sich gerade am Sonntag deutlich erhöhen“, erklärt Nicole Posmik, Leiterin der Patientendienste, warum im Altenburger Krankenhaus die neuen Möglichkeiten nicht ausgeschöpft werden. „Die Neuregelung in Thüringen bedeutet einen noch größeren bürokratischen Aufwand, als wir ihn ohnehin schon bewältigen müssen.“

Besuchszeiten an drei Tagen pro Woche

Patienten können dienstags, donnerstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr besucht werden. Die Gäste müssen sich registrieren lassen – keine wechselnden Besucher pro Patient – und gesund sein. Sie erhalten ein Besucherarmband in Verbindung mit der Besuchserlaubnis. Außerdem herrscht nach wie vor die Pflicht zur Mund-Nase-Maske und zum Abstand halten.

Personen, die einen Angehörigen begleiten oder einen Notfallpatienten besuchen möchten, lassen sich an der Information registrieren und erhalten nach Angabe der notwendigen Daten ein Armband und Formulare zur Besuchserlaubnis.

Von OVZ