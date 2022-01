Diese Nachricht ist eine echte Überraschung. Nachdem sich der anerkannte Altenburger Internist und Angiologe Dr. Helmut Uhlemann im April in den Ruhestand verabschiedet hatte, zieht er die Dienstkleidung nun doch wieder an. Zumindest für anderthalb Tage in der Woche. Der langjährige Chefarzt im Klinikum Altenburger Land praktiziert jetzt im Rheumazentrum Kupka.