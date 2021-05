Wintersdorf

Ein Gemeinschaftsgottesdienst der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde an Pleiße und Schnauder in Regis-Breitingen und der Kirchgemeinde Meuselwitz fand am Donnerstagvormittag im Amphitheater am Haselbacher See statt. Passend zu Himmelfahrt geschah dies unter freiem Himmel, wozu wegen des lästigen Dauerregens sich freilich Regenkleidung oder zumindest ein Schirm als sehr nützlich erwiesen. Trotz des ungemütlichen Wetters waren 17 Besucher zur Andacht gekommen.

Geleitet wurde der etwa halbstündige Gottesdienst von der gut gelaunten Pfarrerin Ulrike Franke aus Regis-Breitingen und Kantor Thomas Weber, der für die musikalische Gestaltung sorgte und in Ermangelung einer Orgel am See ein Keyboard mitgebracht hatte. Von ihm begleitete gesungene Lieder wechselten sich ab mit Predigten und Gebeten.

Das hohe Gras auf den Stufen der Freilichtbühne war zuvor noch schnell gemäht worden. Es war bereits der zweite Gottesdienst dieser Art im Amphitheater. 2020 wurde das Theater mit eben diesem Gottesdienst ganz offiziell eröffnet.

Von ovz