Trotz Widerstands: Altenburg bringt neuen Eigenheim-Standort auf den Weg

Altenburg

Es ist ein seit Jahren schwelender Streit: Braucht Altenburg weitere Bauplätze für Eigenheime oder nicht? Und wenn ja: Wie viele und wo machen diese Sinn? Fragen, die zur jüngsten Stadtratssitzung einmal mehr thematisiert wurden, weil es galt, über einen neuen Standort in der Franz-Mehring-/Rudolf-Breitscheid-Straße zu entscheiden. Am Ende machten die Volksvertreter gegen den Widerstand des Stadtforums den Weg mit 33 zu drei Stimmen für bis zu 13 neue Einfamilien-Häuser auf der gut 10 700 Quadratmeter großen Fläche schräg gegenüber des Norma-Marktes frei.

Auf der Fläche hinter der prominenten Stieleiche entsteht an der Ecke Mehring- (links mit Glascontainern)/Breitscheid-Straße in Altenburg ein neuer Eigenheim-Standort. Quelle: Thomas Haegeler

Konkret sind an der Mehring-Straße, zwischen Baumschulenweg und Breitscheid-Straße, derzeit 13 Grundstücke zwischen 621 und 1077 Quadratmeter vorgesehen. Erschlossen werden sollen diese durch eine verkehrsberuhigte Anliegerstraße, die knapp 800 Quadratmeter der Fläche versiegelt und sowohl von der Breitscheid- als auch von der Mehring-Straße jeweils mit abgesenktem Bordstein befahren werden kann. Die Abwasserentsorgung soll bei der Erschließung über ein Trennsystem realisiert werden, auch für Strom und Gas muss noch gesorgt werden. Umfriedet werden soll die neue Siedlung von Hecken und Bäumen, wobei fünf ältere Stieleichen an der Mehring-Straße erhalten werden sollen.

Auf dem Areal, auf dem sich früher ein Baumschule befand und das deswegen noch als Landwirtschaftsfläche ausgewiesen ist, sollen – wenn einmal Baurecht besteht – maximal 13 Eigenheime mit höchstens zwei Geschossen entstehen. Dabei ist es egal, ob das Ober- als Vollgeschoss oder als ausgebautes Dachgeschoss gestaltet ist. Zudem sind sowohl Sattel- und Walm- als auch Flachdächer möglich, weil all diese Formen in der angrenzenden Siedlung vorkommen. „Auf die Festsetzung von Baulinien wird zugunsten der Gestaltungsfreiheit der jeweiligen Bauherren verzichtet“, heißt es in den Planungsunterlagen.

Von der Rudolf-Breitscheid-Straße aus Richtung Mehring-Straße und Baumschulenweg (mit Häusern rechts) sieht man die Ausmaße der neu entstehenden Baufläche. Quelle: Thomas Haegeler

Doch genau daran stört sich das Stadtforum. „Wir können das Vorhaben nicht verhindern, aber auch nicht mittragen“, sagte Fraktionschef Johannes Schaefer dazu und verwies darauf, dass man derlei Entwicklungen kritisch gegenüberstehe. „Es fehlt ein gesamtstädtisches Konzept für die Eigenheim-Standorte.“ Zudem stünden die Fragen des Bedarfs und „Nachverdichtung contra Zersiedelung“ im Raum, die durch den Vorstoß Anton Hofreiters (Grüne) im Bundestag seit jüngstem wieder kontrovers diskutiert werden. Daher sollte man wenigstens Vorgaben für die „Gestaltung innerhalb des Gebiets festlegen“, etwa „für Traufhöhen“, damit eine stadtbildverträgliche Bauästhetik gewährleistet sei.

Auch wenn SPD-Fraktionsvize Torsten Rist dafür Verständnis zeigte, wandte er ein, dass „die Fläche schon mal überbaut“ war, und „die Eigentümergemeinschaft für bauwillige Familien Flächen und Fakten schafft“. Das verstärkte der für den Baubereich zuständige Bürgermeister Frank Rosenfeld (SPD). „Der Bedarf ist viel größer als das Angebot“, sagte er mit Verweis auf zuletzt viele schnell verkaufte Grundstücke und den Fakt, das Altenburg schrumpfe. „Uns rennen die Investoren nicht die Bude ein. Wir machen nur Angebote verschiedener Art, ob der Markt sie will, wissen wir nicht. Aber wir sollten nicht damit anfangen, den Leuten vorzuschreiben, wie sie bauen sollten.“ Das gehe in Leipzig oder Hamburg, aber nicht hier.

Wann an der Ecke Mehring-/Breitscheid-Straße gebaut werden kann, steht indes noch nicht fest. Der frühestmögliche Termin liegt wohl im Herbst. Denn der Flächennutzungsplan muss noch geändert und parallel dazu das aktuelle Bauleitverfahren durchgezogen werden. Daher ist vor 2022 kaum mit Baurecht zu rechnen.

Von Thomas Haegeler