Trotz verhaltener Marktlage: Schmöllner Coronaschleuse findet Anklang

Schmölln

„Wir wollen den Menschen die Angst nehmen, Vertrauen und ein Stück Normalität zurückbringen“, erklärte Konstantin Kupka, Geschäftsführer von SGS, Anfang November gegenüber der LVZ. Das Schmöllner Unternehmen stellt eine Schleuse her, die vollautomatisch das richtige Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung checkt, die Körpertemperatur misst und Desinfektionsmittel für die Hände ausgibt.

Ist das Schmöllner Unternehmen jetzt, nach gut anderthalb Monaten am Markt, dem selbsterklärten Ziel ein Stück näher gekommen? Ja und nein, meint Konstantin Kupka im erneuten Gespräch mit der LVZ. Eigentlich sollte die Schleuse etwa auf dem Schmöllner Weihnachtsmarkt für mehr Sicherheit sorgen. Doch dieser Plan hat sich mittlerweile erübrigt. Ende November hat die Stadt den Markt aufgrund der deutlich ansteigenden Infektionszahlen abgesagt. Dazu sei kurz nach Serienreife der Schleuse der zweite Teillockdown gekommen. „Das war für uns wie für viele andere auch denkbar ungünstig“, sagt Kupka. „Es wird nämlich in dieser Situation verständlicherweise zuerst darüber nachgedacht, wie man seine Existenz in diesem Moment sichern kann und nicht, wie ein ,Danach‘ aussehen kann.“ In Produkte wie die Schmöllner Schleuse würde in dieser Lage eher nicht investiert.

Anzeige

Im Video: So funktioniert die Corona-Schleuse aus Schmölln

War die mit ambitionierten Zielen an den Start gegangene Hygieneschleuse für den Kampf gegen Corona also ein unternehmerischer Schuss in den Ofen? Das glaubt der Geschäftsführer nicht, berichtet von fruchtbaren Gesprächen und ersten Angeboten: „Mehr als 50 Anfragen befinden sich mittlerweile in fortgeschrittenen Gesprächen oder der Angebotsphase.“ Am Mittwoch soll testweise eine Outdoor-Variante der Schleuse bei einem Pflegeheim in Apolda (Weimarer Land) aufgestellt werden. Aktuell steht die Ampel der Einrichtung auf rot, Besucherverkehr ist also untersagt. Außerdem wird vor Ort mit Corona-Schnelltests gearbeitet. Nun soll getestet werden, inwieweit mit der Schleuse als Baustein die aktuelle Situation entschärft werden kann.

Schmöllner Schleuse für NRW-Impfzentrum

Auch andere Pflegeeinrichtungen, Firmen und Kliniken hätten bereits ernsthaftes Interesse angemeldet – unter anderem im Altenburger Land. Doch an dieser Stelle sei man noch nicht so weit, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Ganz konkret wird es jedoch bereits in Nordrhein-Westfalen. „Dort stellen wir einen Schleuse für das erste Corona-Impfzentrum bereit, um mit abzusichern, dass kein Infizierter reinkommt.“ Großen Vorlauf haben die Schmöllner dafür offenbar nicht gebraucht. „Gestern Abend kam die Anfrage, heute Mittag haben wir ein Angebot abgegeben und nächste Woche Montag liefern wir“, so Kupka am Montagnachmittag.

Konzepte für ein „Danach“ erforderlich

Doch damit sich die Vorleistung der Schmöllner auch lohnt, muss das Produkt unter die Leute gebracht werden. „Unser Ziel ist es, mindestens 200 Schleusen im ersten Jahr zu verkaufen. Erst dann rechnet sich die Entwicklung für uns“, erklärt der Geschäftsführer. Die nähere Zukunft hängt Kupkas Ansicht nach vor allen Dingen von politischen Entscheidungen ab. „Wir sprechen fast wöchentlich mit Vertretern aus Landes- und Bundespolitik. Oft wird uns dabei signalisiert, dass wir noch einen langen Atem brauchen.“ Denn: Höchste Priorität habe derzeit die Eindämmung des Infektionsgeschehens. An Konzepte, unter welchen Bedingungen danach eine Rückkehr zur mehr Normalität möglich ist, denke derzeit kaum jemand intensiv nach. So jedenfalls Kupkas Eindruck. Doch die brauche es nun mal für den Einsatz der Schmöllner Schleuse.

Von André Pitz