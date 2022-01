Türöffnungen, Tragehilfen und Brandstiftung halten Meuselwitzer Wehr 2021 auf Trab

Meuselwitz

Mit 134 Einsätzen hatte die Freiwillige Feuerwehr Meuselwitz 2021 gut zu tun. Ganze 58 Einsätze waren es mehr als 2020. Vor allem Notfalltüröffnungen und Tragehilfen für Rettungsdienste seien explosionsartig gestiegen, sagt der Meuselwitzer Stadtbrandmeister Marcel Jankowsky. Allein 17 Mal wurden die Kameraden gerufen, um für Polizei und Rettungsdienst Türöffnungen vorzunehmen, weil in der Wohnung eine hilflose Person vermutet wurde. Entweder gaben Verwandte Bescheid, weil sich das Familienmitglied telefonisch nicht mehr meldete oder den Nachbarn fiel der überquellende Briefkasten auf. Leider würden bei diesen Einsätzen auch immer wieder leblose Personen aufgefunden, wie es im November der Fall war, meint Marcel Jankowsky.

Die Feuerwehren Meuselwitz und Wintersdorf beseitigen im Oktober 2021 am Ortseingang Mumsdorf Sturmschäden. Quelle: Mario Jahn

Unterstützung bei Patiententransport per Drehleiter

Die Meuselwitzer Feuerwehr unterstützt Rettungsdienste auch, wenn sich der Transport von Patienten schwierig gestaltet. 18 Mal wurden die Kameraden im vergangenen Jahr gerufen um Tragehilfe zu leisten – sei es wegen übergewichtiger Patienten oder schwierigen örtlichen Verhältnissen wie zu engen Treppenhäusern. In fünf Fällen musste das Drehleiter-Fahrzeug eingesetzt werden, um Patienten über das Fenster aus dem Wohnhaus transportieren zu können.

Brandstiftung in alter Mühle

Mit 35 Kameraden ist die Mitgliederzahl der FFW Meuselwitz stabil. Sie sank 2021 nur um einen Aktiven. Seit vergangenem Jahr verfügen auch alle Kameraden über neue Schutzkleidung und Helme. Als größere Einsätze 2021 sind Stadtbrandmeister Jankowsky zwei Brände an einem Tag in Erinnerung. Im August brannte es zeitlich versetzt erst in der leerstehenden Mühle an der Altenburger Straße und später stand nur 50 Meter entfernt eine Garage in Flammen. Man ging in beiden Fällen von Brandstiftung aus. „Eine Garage brennt nicht von allein“, meint der 38-Jährige.

Tödlicher Verkehrsunfall und Vermisstensuche

Die gleiche Vermutung stand bei einem Stapel hölzerner Bahnschwellen im Raum, der Ende Oktober auf dem Gelände der Kohlebahn in Flammen aufging. Das Feuer griff auch auf die nahe stehende Gleisrückmaschine des Vereins über und verursachte große Schäden. Zu den wesentlich traurigeren Einsätzen der FFW gehörten der tödliche Moped-Unfall in Neupoderschau Ende Oktober und die Suche nach einem vermissten jungen Mann im Februar am Hainbergsee. Der 32-Jährige wurde Tage später leblos in einem leerstehenden Gebäude in Meuselwitz gefunden.

Im Oktober 2021 verunglückte ein Moped-Fahrer auf der Landstraße in Neupoderschau tödlich. Quelle: Jens Rosenkranz

Von Dana Weber