Von „Jumpin’ Jack Flash“ bis „Brown Sugar“, von „Stairway To Heaven“ bis „Whole Lotta Love“: Am Samstag wird’s in der Altenburger Music Hall für alle Rock-Freunde nostalgisch. Dort haben die Organisatoren des Open Air Gößnitz gleich zwei hochkarätige Coverbands parat. Und zur Sommer-Sause gibt es auch bereits Neuigkeiten.