Turbo-Ehen und außergewöhnliche Bräute: Schmöllner Standesamtschefin hat viel erlebt

Nicht immer wurden die Standesämter im Altenburger Land in den zurückliegenden Jahren für sogenannte Schnapszahl-Hochzeiten von Heiratswilligen regelrecht geentert. Den mit Abstand größten Ansturm gab es am 9.9.99, als sich in Altenburg, Schmölln, Meuselwitz, Gößnitz und Lucka insgesamt 41 Paare trauen ließen. Diese Zahl wurde später nicht wieder erreicht.

Allerdings nahm die Sache nach einen ziemlichen Desinteresse im Winter und Frühjahr dann im Sommer der 2000er-Jahre wieder Fahrt auf, vor allem in Altenburg. Nach 13 Paaren am 9.9.99 sowie 06.06.06 brachte es die Skatstadt am 07.07.07 auf 17 Paare. Die erste Trauung fand 9.45 Uhr statt, die letzte 19.30 Uhr. Geheiratet wurde 13 Mal im Standesamt im Pohlhof und viermal im Bachsaal des Schlosses. Drei Standesbeamtinnen waren nonstop im Einsatz. Selbst der zuständige Referatsleiter Lutz Meyner war sich nicht zu schade, Sektflaschen zu köpfen, Sägeböcke zu transportieren und seine Mitarbeiterinnen zu den Terminen ins Schloss zu kutschieren.

Am 08.08.08 mit 17 Paaren nochmal das gleiche Spiel, der Landkreis insgesamt kam aber nur noch auf 33 Eheschließungen. Danach flaute das Interesse merklich ab. Am 10.10.10 zum Beispiel heiratete im Altenburger Land überhaupt niemand – womöglich auch, weil sonntags die Standesämter geschlossen sind – am 12.12.12 nochmal sieben Paare. Dann war ohnehin lange Schluss, denn ab 2013 stand keine Schnapszahl mehr zur Verfügung. Dafür gab beziehungsweise gibt es in diesem Jahr gleich zwei: den 2.2.22 und den 22.2.22.