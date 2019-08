Bocka

Ein satter Klangteppich liegt am Wochenende über dem beschaulichen Dörfchen Bocka – Musik in den Ohren der Freunde alter Landmaschinentechnik. Bereits zum 23. Mal lädt Familie Berger zum Bulldog- und Schleppertreffen, und auch in diesem Jahr strömen die Menschen in Massen in den 220-Seelen-Ort. „Und? Auch mit Bulldog hier?“, hört man hin und wieder die Standardfrage. Eine Flut von Traktoren, Zweiradgespannen, Mopeds und Oldtimern aller Art drängt endlos auf die Wiesen, die bereits dicht mit Maschinen bestückt sind. Besucher haben die Qual der Wahl, wohin sie sich zuerst wenden sollen.

Feldbahn macht Spaß

Für Emma und Emil aus Stollberg stellt sich diese Frage nicht. Natürlich wollen die Kinder zuerst mit der Feldbahn von Daniel Bär aus Gößnitz fahren. Zwei Runden drehen die beiden mit „Lokführerin“ Annelie Langwald und die 15-Jährige erklärt: „Wir haben die Bahn extra ein bissel schicker gemacht. Das sind neue Hänger.“ Die Fahrt geht vorbei am Mobilsägewerk Peter Piehler aus Falkenhain, an dem gerade Baumstämme auf Bretterstärke gesägt werden, vorbei an einer Auswahl historischer Stationärmotoren in voller Aktion und dem „Bahnbetriebswerk Bocka“.

Millimeterarbeit auf der Traktor-Wippe

„Schön war’s“, schwärmt der vierjährige Emil mit leuchtenden Augen. „Aber können wir noch Traktor fahren?“ Vielleicht wird er später ein ebenso geschickter Treckerfahrer wie Willi Herziger aus Lohma. Dem 13-Jährigen gelingt es, mit seinem Deutz Baujahr 1961 in Millimeterarbeit auf der Traktorwippe die Balance zu halten. Mit einer Zeit von 2,57 Minuten liegt der junge Mann haarscharf innerhalb des Drei-Minuten-Limits, das jedem zur Verfügung steht. Der außergewöhnliche Sport lockt sofort Schaulustige an. „Das ist halt einfach just for fun“, erzählt Maurice Köhler, der an der Wippe die Zeit stoppt. „Mal was anderes, um die großen kleinen Kinder bei Laune zu halten.“ Er ist das dritte Jahr Helfer in Bocka und beeindruckt: „Es ist Wahnsinn, wie viele Leute das auf die Beine stellen, und es lebt ganz viel von den Ausstellern.“

Feldbäckerei ist einmalig

Eine absolute Besonderheit auf dem Schleppertreffen ist die Feldbäckerei aus dem thüringischen Stobra. Sie ist voll funktionstüchtig und in Deutschland einmalig. Bäckermeister Gerald Kaßner ist zum zweiten Mal in Bocka. Im polnischen Militär-LKW der Firma Star aus dem Jahr 1975 produziert er mit seinen Helfern Kommissbrot. Pro Durchgang werden 108 Roggen-Sauerteigbrote direkt vor Ort gebacken. Wem die eine Stunde Backzeit zu lang ist, kauft sich in der Zwischenzeit ein Dosenbrot. Ein altes Handwerk präsentiert auch Familie Wagner aus Zwickau. Zum Thema „Vom Lein zum Seil“ zeigen sie, wie die Bauern früher aus Leinpflanzen letztlich Strick und Seile herstellten.

Einige bringen eigenen Oldtimer mit

Einige der Gäste auf dem Treckertreffen kommen gleich mit ihrem eigenen Oldtimer nach Bocka – so auch Hühnerschreckfreund Joachim Colmsee. Er ist mit seinem Wandererfahrrad anno 1935 vor Ort und sein Namensvetter Joachim Opitz mit einem 1955er Simson-Fahrrad mit Hilfsmotor. „Weil man hier gute Leute kennenlernt. Es ist eine Kultveranstaltung“, erklären die zwei den dauerhaften Erfolg des Treffens. „Staub und Gestank gehören dazu“, sind sie sich sicher.

Von Dana Weber