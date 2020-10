US-Geheimdienst-Dokumente offenbaren, wie Altenburg zum Atombombenziel wurde

Altenburg

Recherchen des Journalisten Michael Dobbs brachten sie im Nachhinein an Licht: Dokumente über die Vorbereitung eines Atomkriegs der USA gegen die Sowjetunion und ihre Verbündeten. Der Angriff sollte 1959 starten, als Erstschlag. Jahre zuvor hatten Analysten der Luftstreitkräfte der Vereinigten Staaten im Auftrag des „Strategic Air Command“ begonnen, aus ihren Datenmassiven die wichtigsten Ziele herauszufiltern. Bis zum Juni 1956 entstand eine Liste, die auf 306 Seiten über 900 Orte vermerkte, die ausgelöscht werden sollten.

Die Liste beginnt mit Abdulino in Russland und endet mit Zychlin in Polen. Auf Seite 5 finden sich unter Altenburg auch Borna, Meuselwitz, Rositz, Schmölln, Tröglitz und Zechau.

Es handelte sich bei diesem Dokument um keinen konkreten Einsatzplan. Vermutlich bildeten die Daten dieses Verzeichnisses die Faktengrundlage, um die Anzahl der für einen solchen Angriff benötigten Atomwaffen zu ermitteln.

Arbeit an „Bombing Encyclopedia of the World“ begann nach Weltkrieg

Die ersten Ziele der Atomstrategen waren 1945 die japanischen Städte Hiroshima und Nagasaki gewesen. Nach dem Krieg begannen die Arbeiten an einer „Bombing Encyclopedia of the World“. Ähnlich dem „Bomber’s Baedeker“ der britischen Luftstreitkräfte im Zweiten Weltkrieg, beschrieben die den Massentod von Menschen planenden Militärs unter anderem die zu vernichtenden Regionen und Objekte. Der Unterschied zum „Baedeker“ bestand darin, dass mittlerweile neben herkömmlichen Bomben Atomwaffen zur Verfügung standen, diese „Enzyklopädie“ Ziele auf der ganzen Welt erfasste und dieses makabre Nachschlagewerk bis Anfang der 1970er-Jahre fortlaufend aktualisiert und dann von einer computergestützten Zielfestlegung abgelöst wurde.

Wie auch schon im „Bomber’s Baedeker“, gab es eine Staffelung der Ziele nach Wichtigkeit. Ganz vorn standen die Atomstreitkräfte der Sowjetunion, danach kamen Flugplätze und Seehäfen des Militärs und andere militärische Einrichtungen. Besonders perfide: Für fast jede Stadt wurde angegeben, die Bevölkerung auszulöschen (Code „275“).

Militärisch genutzter Flugplatz als Ziel

Da sich in beziehungsweise bei Altenburg ein militärisch genutzter Flugplatz und ein Stützpunkt der sowjetischen Truppen befanden, war es klar, dass die Stadt als wichtiges „target“ (Ziel) galt und damit als Zielpunkt für eine Atombombe. Altenburg wurde in der Gesamtliste und noch einmal auf einer speziellen Liste der zu zerstörenden Flugplätze aufgeführt.

Um die Ziele zu beschreiben, verwendete die Luftwaffe dreistellige Codes, so „248“ für Militäreinrichtungen und „275“ für die Vernichtung der Bevölkerung. Mit diesem todbringenden Code „275“ kennzeichneten die Planer Altenburg und die anderen darunter aufgeführten Orte.

Dazu kamen die Koordinaten, also für Altenburg 5059-01227. Das entspricht etwa dem Längen- und Breitengrad der Stadt: 50° 59’ N, 12° 26’ O.

Sehr interessant in diesem Zusammenhang sind die Aktivitäten der CIA in der Region in den 1950er-Jahren. In freigegebenen Dokumenten aus dem CIA-Archiv finden sich hunderte Blätter zu Altenburg und Umgebung.

Die bisher ausgewerteten Spionage-Berichte gehen zurück bis zum 26. Mai 1949. An allererster Stelle finden sich Aufzeichnungen zum Flugplatz, manchmal mit handgezeichneten Lageskizzen. Darüber hinaus wurde die Kaserne in der Leipziger Straße beobachtet, Bauarbeiten registriert, Transportzüge und Truppenbewegungen aufgezeichnet.

1949: CIA zählt Offiziere und Flugzeuge

Das bisher älteste Datenblatt zum „ Altenburg airfield“ berichtet über den Zeitraum vom 17. September 1949 bis zum 30. September 1949 und wurde am 4. November 1949 in der CIA-Zentrale erfasst. Der Agent zählte etwa vierhundert Offiziere und vier Transportflugzeuge.

Wie dicht das Spionagenetz gewebt war, zeigen die fast täglichen Meldungen zwischen 18. September und 24. Oktober 1954, die am 10. November 1954 in den CIA-Akten landeten.

Auf dem Datenblatt wurde unter anderem angegeben, dass zwischen dem 9. und 15. Oktober 1954 die Kasernenanlage östlich der Leipziger Straße in Altenburg mit schätzungsweise 1000 Soldaten besetzt war, die rot umrandete schwarze Epauletten mit Artillerie-Abzeichen und schwarz umrandete karmesinrote Epauletten trugen. Am 9. Oktober wurden 10 mal 100 Millimeter große Geschütze in Schussposition und etwa 100 Soldaten im Bereich nördlich der Anlage gesehen.

Noch ist nicht bekannt, wer diese Observationen durchführte, ob beispielsweise die CIA ortsansässige Personen rekrutieren konnte. Ebenso konnte nicht ermittelt werden, ob die CIA-Informationen in die atomare Zielplanung einflossen.

Sowjetunion setzte auf Attrappen

Die Sowjetunion hatte sicher zu dieser Zeit ebenfalls Pläne, um Atomwaffen einzusetzen, aber noch nicht genug davon, um gegen die 12 000 Bomben der USA bestehen zu können. Deshalb griffen ihre Geheimdienstler und Militärs zum bewährten Mittel der „Maskirowka“ (Täuschung), um etwa mit Attrappen die Anzahl ihrer Massenvernichtungswaffen zu verschleiern. Erst 1961 erfuhren die US-Militärs durch Spionagesatelliten, dass sie falschen Zahlen aufgesessen waren.

Wenn die Atompläne der USA-Luftstreitkräfte umgesetzt worden wären, hätte es keine DDR, aber auch kein West-Berlin mehr gegeben, Westdeutschland wäre zu großen Teilen durch den atomaren Niederschlag verseucht gewesen. Ganz zu schweigen von der Vernichtung der Sowjetunion, Chinas und ihrer Verbündeten mit den entsprechenden weltweiten Folgewirkungen.

Heute ist Deutschland durch die Nato und die Stationierung der US-Truppen mit Atomwaffen wieder eines der Hauptzielgebiete in einem Atomkrieg.

Von Claus Baumgart