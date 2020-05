Über Verlegung der 10. Klassen sind (fast) alle Kreistagsfraktionen empört

Altenburg/Lucka/Dobitschen

Die geplante Verlegung der zehnten Klassen in den Regelschulen Lucka und Dobitschen nach Meuselwitz beziehungsweise Schmölln ist im Kreistag auf teils massive Kritik gestoßen. Bis auf die CDU lehnen alle Fraktionen dies kategorisch ab.

Kreisrätin Michaele Sojka (Linke) bezeichnete die Verlegung als „pädagogisches Harakiri“. Den Wechsel nach Meuselwitz, wo es ein durchgängig digitales und damit völlig neues Konzept gebe, noch dazu mit anderen Pädagogen und im entscheidenden Prüfungsjahr mit dem wichtigsten Abschluss, bezeichnete sie als unverantwortlich. Dass Landrat Uwe Melzer ( CDU) dies ohne eine einzige eigene Aktivität einfach so hinnehme und den Schulausschuss nicht informierte habe, sei skandalös. Die Linken kündigten einen Antrag für den Juni-Kreistag an, der diese Pläne beenden soll. Der Versuch, Tatsachen zum Schulnetz zu schaffen, „stößt auf unseren Widerstand“, heißt es in einer Erklärung.

„Kaltherzige Entscheidung“

Dem schließen sich Bündnis 90/Die Grünen an. Schon über solche Pläne nachzudenken, zeuge „von Kaltherzigkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen“ in die betroffenen Schülerinnen, Schüler und Eltern, ärgerte sich Grünen-Landessprecher Bernhard Stengele.

Die Verlegung sei keinesfalls hinnehmbar, auch weil dies ein Vorgriff auf die Schulnetzplanung ist, sagte Schmöllns Bürgermeister Sven Schrade ( SPD), der Mitglied im Schulausschuss des Kreistages ist, der OVZ. Er sei völlig überrascht, von so etwas aus der Zeitung zu erfahren.

„Verletzung des Bildungsauftrages“

„Ehrlich gesagt, sind wir sprachlos darüber, dass nicht einmal die Ausschussmitglieder über die Pläne informiert worden sind“, empörte sich Klaus-Peter Liefländer, Fraktionschef der Regionalen. Seine Fraktion lehne die Auslagerung kategorisch ab. „Aus unserer Sicht stellt das eine eklatante Verletzung des Bildungsauftrages der öffentlichen Schulen dar. Es geht eindeutig zu Lasten der Kinder, wenn diese sich in ihrem Abschlussjahr plötzlich völlig geänderten Verhältnissen gegenüber sehen.“ Die Schüler in Lucka müssten sich mit einem völlig anderen Bildungskonzept der Medienschule auseinandersetzen, alle betroffenen Schüler daneben mit großen Klassen, anderen Lehrern und Mitschülern und weiteren Schulwegen, meint Liefländer.

Landratsamt wusste Bescheid

„Als Kreistagsfraktion werden wir uns entschieden gegen die Verlegung der beiden zehnten Abschlussklassen aus Lucka und Dobitschen (...) aussprechen“, kündigte auch Uwe Rückert, Chef der Fraktion AfD/Starke Heimat, an. Er bestätigte, dass einzelne Mitarbeiter im Landratsamt über die geplante Verlegung seit Wochen Bescheid wussten. Allerdings wurde ein solcher Gedanke in einer zurückliegenden Besprechung vom Schulamt rein mündlich vorgetragen. Darüber habe ihn der für die Schulverwaltung zuständige Fachbereichsleiter Bernd Wenzlau auf Anfrage informiert. Der vorgesehenen Verlegung der zehnten Klassen sei durch die Mitarbeiter „energisch und gut begründet widersprochen“ worden, erklärte Rückert. Die schriftliche Absichtsbekundung an die betroffenen Schulen kam allerdings sowohl für das Landratsamt als auch für die Kreistagsangehörigen überraschend. Mittlerweile schrieb Rückert deshalb an das Schulamt Ostthüringen. Darin ersuchte er die Amtsleitung eindringlich, von der Verlegung abzusehen.

„Drohkulisse gegenüber dem Landkreis“

CDU-Kreisvorsitzer Christoph Zippel sagte der OVZ, dass von einer geplanten Verlegung nicht die Rede sei. Stattdessen handele sich „um eine Drohkulisse gegenüber dem Landkreis und den betroffenen Schulen.“ Die Verlegungen an sich betrachtet Zippel differenziert. Eine zeitweise Verlegung und damit auf zwei Jahre befristete Übergangslösung für Dobitschen bezeichnete er zwar als eine Belastung, aber vertretbar, wenn dadurch der Standort erhalten werde. Lucka brauche dagegen eine grundsätzliche Lösung, weil es hier um den Bestand der Schule gehe. Die dauerhafte Verlegung der zehnten Klasse sei nicht gut, weil damit Fakten geschaffen würden, wodurch dem Kreistag der Gestaltungsspielraum entzogen werde.

Zippel widersprach den anderen Fraktionen, wonach der Kreistag die Pläne nicht kennen würde. Die Probleme der zehnten Klassen Lucka und Dobitschen seien seit Februar bekannt gewesen. Seine gesamte Fraktion weiß Zippel dabei allerdings nicht hinter sich. So hat Luckas Bürgermeisterin Kathrin Backmann-Eichhorn der Verlegung bereits vehement widersprochen und betont, darüber keinesfalls informiert worden zu sein.

