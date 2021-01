Altenburg

Der Krisenstab des Landratsamtes hat am Donnerstagabend eine weitreichende Entscheidung getroffen: Im Altenburger Land soll eine schärfere Mobilitätsbeschränkung gelten. Zwar bleiben Einkäufe für den täglichen Bedarf, die Inanspruchnahme diverser Dienstleistungen sowie Aktivitäten, die dem Sport und der Erholung dienen, weiterhin erlaubt, doch sie sollen dann nur noch innerhalb einer Entfernung von 15 Kilometern vom Wohnort gestattet sein. Wege zur Arbeit oder zum Arzt sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Von Altenburg aus sind im Wesentlichen alle Teile des Landkreises erreichbar, auf die anderen Städte trifft das nicht zu.

Die Grafik zeigt, wie weit sich der 15-Kilometer-Radius von Altenburg, Meuselwitz, Schmölln und Gößnitz erstreckt. Von Altenburg aus sind im Wesentlichen alle Teile des Landkreises erreichbar, auf die anderen Städte trifft das nicht zu. Quelle: Patrick Moye

Wie das Landratsamt am Freitag mitteilte, findet sich diese neue Regelung in der nächsten Allgemeinverfügung des Landkreises wieder. Die aktuelle Fassung dieser Verfügung – gültig seit 27. Dezember – läuft am Sonntag aus, die Novelle soll Anfang kommender Woche veröffentlicht werden und danach in Kraft treten.

Entscheidung fiel nach Ministeriumskonferenz

Die Entscheidung für diesen Einschnitt sei am Donnerstag nach Ende der Videokonferenz der Thüringer Gesundheitsministerin mit den Landräten gefallen. Zunächst hatte sich Landrat Uwe Melzer (CDU) in dieser Sache noch zurückgehalten. Es sollte zunächst der exakte Wortlaut der Thüringer Verordnung zur Fortsetzung des Lockdowns abgewartet werden. Die Verordnung lag jedoch bis Freitagmittag noch nicht vor.

Die Kreisverwaltung hat ihre neue Allgemeinverfügung am Freitag an das Thüringer Landesverwaltungsamt gesendet. Erst wenn von dort eine Genehmigung vorliegt, darf die Verfügung veröffentlicht werden. Möglich ist, dass das Landesverwaltungsamt noch Änderungen vornimmt.

Inzidenz liegt bei 322,2

Zu gestern verzeichnet das Gesundheitsamt des Altenburger Landes 56 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich auf 65 – drei weitere Senioren sind verstorben. Die Zahl der Infektionen im Pflegeheim Brauereiteich in Schmölln hat sich von 46 auf nunmehr 61 erhöht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist laut Gesundheitsamt am Freitag auf 322,2 gesunken. Damit hat der Landkreis den traurigen Spitzenplatz in der bundesweiten Statistik abgegeben, den er Ende Dezember innehatte, was eine Reihe von Fragen nach den Ursachen auslöste.

Von Kay Würker