Überfall in Altenburger Wohnung: Polizei sucht Zeugen

Altenburg

Die Polizei in Altenburg ermittelt seit dem Wochenende zum Verdacht einer räuberischen Erpressung.

Wie die Beamten mitteilen drangen am Sonntagnachmittag zwischen 17 und 17.30 Uhr vier bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Eschenstraße ein. Dort griffen sie zwei junge Männer im Alter von 18 und 20 Jahren körperlich an und verletzten diese leicht. Im Anschluss erbeuteten die Angreifer Bargeld und eine Spielekonsole.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Wer im Tatzeitraum auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen in der Eschenstraße gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann wird gebeten, sich unter Tel. 0365 82341465 bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera oder unter Tel. 03447 4710 bei der Polizeiinspektion Altenburger Land zu melden.

