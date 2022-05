Überfall in der Ronneburger Straße - darum kreiste der Polizeihubschrauber gestern über Schmölln

Schmölln

Ein Raubüberfall hat am Dienstagabend die Beamten in Schmölln in Atem gehalten. Gegen 20.10 Uhr ein bislang unbekannter Täter die T-Tankstelle in der Ronneburger Straße. Dort begab er sich zielgerichtet zum Tresen, bedrohte eine Mitarbeiterin mit einem großen Messer und verletzte diese dabei offenbar leicht. Zudem zwang er sie zur Herausgabe der Tageseinnahmen – ein vierstelliger Geldbetrag, wie die Polizei mitteilt.

Täter kann trotz Hubschraubereinsatz entkommen

Bei seiner anschließenden Flucht stellte sich dem Unbekannten zunächst eine weitere Mitarbeiterin in den Weg. Nachdem der Mann auch diese mit dem Messer bedrohte, konnte er schließlich zu Fuß in unbekannte Richtung flüchten.

Sofort nachdem die Meldung des Überfalls eingegangen war, eilten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort. Auch ein Polizeihubschrauber kam bei der Suche nach dem Täter zum Einsatz. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Räuber jedoch nicht gestellt werden.

Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Bei dem Täter handelt es sich laut Polizei um einen Mann. Er war zur Tatzeit mit einem schwarzen Kapuzenshirt mit rot-weißen Streifen bekleidet und hat schulterlange Haare.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen beziehungsweise dem flüchtigen Täter oder dessen Aufenthaltsort geben können, werden gebeten sich unter Tel. 0365 82341465 bei der Kriminalpolizeiinspektion Gera zu melden.

