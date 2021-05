Altenburg/Erfurt

Gegen Landrat Uwe Melzer (CDU) läuft eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Haushaltsuntreue bei der Staatsanwaltschaft Erfurt. Anlass ist der offenbar überteuerte Ankauf von FFP2-Masken durch das Landratsamt. Die Anzeige wurde vom Sonneberger Rechtsanwalt Andreas Groß und vom AfD-Landtagsabgeordneten Robert Sesselmann erstattet.

Anlass für beide ist eine der OVZ vorliegende Antwort des Thüringer Gesundheitsministeriums vom 26. März auf eine Kleine Anfrage Sesselmanns. Darin steht, dass im „Altenburger Land 26 122 Stück FPP2-Masken für den Landkreis selbst sowie 2320 Stück FFP2-Masken für die dortigen Gemeinden eingekauft“ wurden. „Der Stückpreis variierte zwischen 1,00 Euro und 9,90 Euro“.

Masken für 9,90 Euro gekauft

Für Sesselmann und Groß sind die Ankaufspreise, vor allem jenseits der Ein-Euro-Grenze, völlig überzogen, wobei auch nicht klar ist, wie viele Masken nun für welche Summe erworben wurden. Nach den Angaben des Ministeriums ist davon auszugehen, dass das von Melzer geführte Landratsamt Masken auch zum Stückpreis von 9,90 Euro bezogen hat.

Die Anzeigenerstatter gehen nun von einem durchschnittlichen Stückpreis in Höhe von 5,45 Euro und einem geschätzten Schaden in Höhe von 126 566,90 Euro für den Landkreis aus und erklären: „Verantwortlich ist der Landrat Herr Uwe Melzer.“

Amtlich belegte preiswertere Maskenkäufe

Bei der Schadenssumme berufen sich Sesselmann und Groß auf amtlich belegte weit preiswertere Ankäufe in Thüringer Behörden, wie beispielsweise durch die Staatskanzlei sowie in den fünf Ministerien für Infrastruktur, Wirtschaft, Umwelt, Justiz und Finanzen. Diese hätten laut eigenen Angaben FFP2-Masken zum Preis zwischen 0,80 und 1,20 Euro je Stück bezogen, bei einer Menge von 224 280 zum Gesamtpreis in Höhe von 218 594,05 Euro demnach durchschnittlich zum Preis von 97 Cent pro Stück.

Mit diesen Preisen sehen Sesselmann und Groß auch die Behauptung oder mögliche Begründung für einen überteuerten Ankauf widerlegt, wonach gerade in der ersten Welle wegen der Masken-Knappheit die Preise deutlich nach oben gingen und anders nicht zu beschaffen waren.

Anzeige auch gegen andere Politiker erstattet

Wegen des überteuerten Ankaufs wurde nicht nur gegen Uwe Melzer Strafanzeige erstattet, sondern auch gegen Ministerpräsident Bodo Ramelow und Gesundheitsministerin Heike Werner (beide Linke) sowie gegen die Landrätinnen der Kreise Weimarer Land, Christiane Schmidt-Rose (CDU), und Kyffhäuserkreis, Antje Hochwind-Schneider (SPD). Hierbei geht es um den Ankauf durch den Freistaat Thüringen von 2,192 Millionen FFP2-Masken zum Preis von 8,466 Millionen Euro. Das Weimarer Land hatte 11 860 Masken zu 49 019,40 Euro, der Kyffhäuserkreis 13 000 Stück zu 53 500 Euro gekauft.

Den Verdacht einer Haushaltsuntreue gemäß Paragraf 266 Strafgesetzbuch nähre auch die ständige Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes, wonach „ein Verstoß gegen das haushaltsrechtliche Gebot der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine untreuerelevante Pflichtwidrigkeit“ darstelle.

Daneben steht für Sesselmann und Groß außerdem nicht fest, ob und wie das Landratsamt in Altenburg die Maskenkäufe ausgeschrieben hat. Uwe Melzer, der bereits wegen einer nicht öffentlichen Ausschreibung für Luftfilter in der Kritik steht (OVZ berichtete), äußerte sich auf eine entsprechende OVZ-Anfrage bis Redaktionsschluss nicht.

Von Jens Rosenkranz