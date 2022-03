Ukrainisches Paar in Altenburg voller Sorge: Familie hat sich in Kiewer Wohnung verbarrikadiert

Altenburg

Wenn Dmitrij Werikowski und Tatjana Pospjelova über den Krieg in der Ukraine sprechen, wirken sie sauer – und müde. Das Paar lebt seit vielen Jahren in Altenburg, ist aber in der damaligen Sowjetunion geboren und aufgewachsen. Und steht jetzt zwischen den Fronten.

„Ich wurde auf einen Schlag heimatlos“

„Schon bei den Maidan-Protesten war uns klar, dass es nicht mehr so weiter geht“, sagt Werikowski. Zu diesem Zeitpunkt, 2013, lebte er schon seit über 20 Jahren in Altenburg. 1990 kam er aus Kiew hier her, um im Orchester zu spielen. Nach dem Mauerfall fiel auch die Sowjetunion in sich zusammen. „Ich wurde auf einen Schlag heimatlos“, sagt er.

Werikowski hat immer gehofft, dass beide Seiten zu einem Abkommen kommen, dass es eine friedliche Lösung gibt. Lange redet er über die Vorgeschichte des Konflikts, der nun schon seit acht Jahren andauert. Auf die Frage, wie es ihm nun geht, sagt er: „Schlecht. Wir haben das Gefühl, unsere Heimat schon zum zweiten oder dritten Mal verloren zu haben.“ Wir – das sind er und seine Frau Tatjana Pospjelova. 2000 kam auch sie aus der Ukraine nach Altenburg. Pospjelova hat nicht nur ukrainische und polnische – sondern auch russische Wurzeln. Für eine Seite möchte sie sich nicht entscheiden. „Wir können niemandem Recht oder Schuld geben. Man darf nicht denken, dass nur von Russland aus Gefahr besteht.“

Zur Person Dmitrij Werikowski wurde 1957 in Kiew geboren. 1990 kommt er nach Altenburg und fängt in der Landeskapelle an. Eigentlich wollte er nur ein oder zwei Jahre in Deutschland bleiben. Doch dann bleibt er. Seit dem Jahr 2000 ist er Kontrabassist beim Philharmonischen Orchester Altenburg-Gera. Lange hat er auch an der Musikschule im Altenburger Land unterrichtet. Tatjana Pospjelova kam 1957 in Saporischschja in der heutigen Südukraine zur Welt. Sie hat sowohl russische, polnische als auch ukrainische Wurzeln. Zwischendurch lebte und studierte sie in Moskau. Im Jahr 2000 kommt Pospjelova dann nach Altenburg. Neben ihrer Karriere als Solo-Cellistin gründet sie hier den Verein „Renaissance zur Förderung aller Kulturen“. Seitdem organisiert sie regelmäßig kulturelle Wochen für verschiedenste Nationen.

Russen und Ukrainer sind ein Volk

2016 reisen beide mit einer Jugendgruppe nach Russland. Sie erzählen von einem freundschaftlichen Gefühl dort. Die Russen und die Ukrainer, die seien ein Volk, sagt Pospjelova. Nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl lebte sie sechs Monate in Moskau. Pospjelovas Bruder und ihre Cousine wohnen in Belarus. Und auch in Russland hat sie Bekannte. „Sehr viele sind gegen den Krieg und protestieren“, erzählt Werikowski. „Sie beten, dass der Krieg schnellstmöglich endet.“

Die Verwandten von Tatjana Pospjelova haben sich wegen des Krieges in ihrer Wohnung in Kiew verbarrikadiert. Quelle: privat

Pospjelovas Handy klingelt. Sie erhält Fotos und Nachrichten von ihrer Familie in Kiew. Zunächst suchten sie – wie viele andere – Schutz in einer U-Bahn-Station. Seit Freitag verbarrikadieren sie sich in der Wohnung, immer wieder hören sie Schüsse. Zunächst verdecken sie die Fenster, dann flüchten sie ins Bad, dann in den Flur, weil dort keine Fenster sind. „Sie haben große Angst“, sagt sie. In den Supermärkten gebe es kaum noch Lebensmittel, nur noch etwas Brot. Ihre 88-jährige Mutter leidet unter Bluthochdruck – doch Apotheken sind geschlossen, Medikamente also nicht erhältlich. Im Dezember war Pospjelova für zwei Wochen dort, um ihr fünf Monate altes Enkelkind zu besuchen. Im März wollte sie eigentlich wieder fliegen.

Kein Ausweg aus Kiew

„Am schlimmsten ist, man weiß nicht, wie es weitergeht“, sagt sie. Ihre Familie möchte Kiew verlassen. „Aber wie? Es gibt keinen Ausweg, Kiew ist gesperrt. Meine Schwiegertochter ist immer am Weinen.“ Pospjelova ist verzweifelt. Sie will ihre Familie retten, doch weiß nicht wie. Eine Flucht mit ihrer 88-jährigen Mutter sei sehr schwierig. Und ihre Schwester wolle sie nicht zurücklassen. Jeden Tag bete sie zu Gott.

Tagtäglich ab fünf Uhr morgens ist sie in Kontakt mit Familie und Freunden in der Ukraine, durchgehend verfolgt sie die Nachrichten im Fernsehen. „Wir wollen nur Frieden, keine Waffenlieferungen mehr“, sagt sie. Er fügt hinzu: „Mir ist es egal, wer den Frieden bringt, unter welcher Fahne. Es ist ein Volk, das politisch zerschlagen wird.“ Nach dem Zerfall der Sowjetunion wurde auch Werikowskis Name geändert. Werikiwski steht jetzt in seinem Pass. „Mich hat niemand gefragt“, sagt er verbittert. Auf dem Klingelschild in der Kanalstraße in Altenburg steht dennoch: Werikowski. „Ich bin sowjetischer Staatsbürger“, sagt er und lächelt. „Ich tausche meine Heimat nicht.“

Von Yvonne Schmidt