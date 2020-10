Ulrike Helbig verwöhnt Gößnitzer seit fünf Jahren mit Softeis aus DDR-Eismaschinen

Gößnitz

DDR-Softeis ist gerade in aller Munde. Ulrike Helbig verwöhnt die Gößnitzer bereits seit fünf Jahren mit ständig wechselnden Kreationen, gezapft aus originalen DDR-Eismaschinen. Was im Mai 2015 für die selbstständige Kranken- und Altenpflegerin als zweites Standbein begann, mauserte sich zum Hauptgeschäft. Seit Kurzem arbeitet auch Ehemann Roberto stundenweise im Eisladen. „Ich hätte es nicht gedacht, aber wenn etwas gut ist, dann spricht sich das allein über Mundpropaganda herum“, meint die gelernte Industriekauffrau, die außer in den sozialen Medien nicht für ihren Eisladen geworben hat.

Vom Hochwasserschaden zum florierenden Softeisladen

Die Geschichte der Eisfabrik beginnt mit dem Hochwasser 2013. Wie bei vielen anderen Gößnitzern stand auch das Erdgeschoss im Haus von Familie Helbig unter Wasser. Die an sich unschönen Umstände nutzten Helbigs zur Umgestaltung des seit Langem leerstehenden Ladengeschäftes zum Straßenverkauf für Softeis. Eine Eisdiele hatte Gößnitz zu diesem Zeitpunkt nicht. Drei Jahre lang vollführte Ulrike Helbig den Spagat zwischen Altenpflege und Eisverkauf. „Dann hab ich gesagt, das Eis läuft so gut, ich muss mich jetzt entscheiden.“ Die 53-Jährige entschied sich für die Eisfabrik am Markt 15.

Sonntags Schlange stehen wie zu DDR-Zeiten

„Mein Hobby ist es, Menschen zu verwöhnen. Da ich gerne koche und backe, kann ich meiner kreativen Leidenschaft im Eisladen Raum geben.“ Neben dem DDR-Klassiker Schoko-Vanille überrascht die Eisfrau mit ausgefallenen Sorten wie Granatapfel-Vanille, Dunkle Schokolade-Quark-Kirsch oder Orange-Grapefruit-Pannacotta. Erfahrungsgemäß sind die Wochenenden die besten Verkaufstage. Besonders der Sonntag hat sich zum Familientag entwickelt. Dann heißt es schon mal Schlange stehen wie zu DDR-Zeiten. „Ich bin sehr dankbar, dass es so gut angenommen wird“, erklärt Helbig, die Wert auf persönlichen Kontakt zu ihren Kunden legt. Noch bis zum 25. Oktober läuft die Eissaison, dann ist Winterpause.

Erste Ideen für Café am Lutherweg in Maltis

Möglicherweise ist zukünftig auch eine Expansion des Geschäftes geplant. Wie auf der jüngsten Nobitzer Gemeinderatssitzung zu erfahren war, hat Ulrike Helbig einen Antrag auf Bauvorbescheid zur gastwirtschaftlichen Umnutzung von Scheune und Stall sowie Neubau eines Küchentraktes auf ihrem Grundstück im Nobitzer Ortsteil Maltis 1 gestellt. Was es damit genau auf sich hat, wollte sie gegenüber der OVZ nicht verraten, nur dass kein Gaststättenbetrieb geplant sei. Vermutlich läuft es also eher auf ein Café hinaus. Das Grundstück besteht aus Wohnhaus und Scheune mit Stall sowie Garage und Obstgarten. Direkt an Kreisstraße und Lutherweg gelegen, bietet es sich als Rastpunkt für Ausflügler in die beschauliche Gegend an.

Die Scheune auf dem Grundstück Maltis 1 könnte zukünftig womöglich eine Umnutzung zum Café erfahren. Es wäre die Fortsetzung der gastgewerblichen Tradition im Ort. Quelle: Mario Jahn

Kleines Maltis hatte lange einen Gasthof

Das Umbauansinnen stößt bei den Gemeinderäten auf Wohlwollen. Ein Café wäre auch die Fortsetzung der gastgewerblichen Tradition in Maltis. Bis Anfang der 1990er existierte ein Gasthof in dem kleinen Dorf. Eine historische Ansichtskarte von 1908 erwähnt Familie Fleischer als Betreiber. Bis in Maltis eventuell zukünftig ein Café entsteht, dauert es noch sehr lange. Familie Helbig steht mit ihren Plänen ganz am Anfang, es handelt sich momentan lediglich um erste Überlegungen und einen Antrag auf Vorbescheid.

Von Dana Weber