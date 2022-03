Altenburg

Das angekündigte Kolloquium zur Diskussion über das künftige Antlitz des Altenburger Lindenau-Museums soll am Sonnabend, dem 9. April, im Landschaftssaal des Landratsamtes in Altenburg stattfinden. Das erklärte die Behörde auf LVZ-Nachfrage. Allerdings müsse der Termin durch die einzuladenden Experten noch bestätigt werden, so Pressesprecher Jörg Reuter. „Es werden derzeitig Fachleute aus den Bereichen Kunstpädagogik, Museen, Barrierefreiheit, Architekturhistorie, Architekturkritik und der Altenburger Bürgerschaft angefragt.“ Veranstalter und Einlader ist der Landkreis Altenburger Land als Bauherr.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt geht das Landratsamt davon aus, dass es eine zweigeteilte Veranstaltung wird. Sie soll mit einer internen Diskussion beginnen und dann in ein öffentliches Gespräch zu Fragen von interessierten Bürgerinnen und Bürgern an die Experten münden, das per Videochat zu verfolgen sein wird. Über Details zur Möglichkeit einer Teilnahme werde die Öffentlichkeit noch informiert, so Reuter.

Kolloquium war schon mehrfach angemahnt worden

Ursprünglich war dieses Expertengespräch vom zuständigen Fachbereichsleiter des Landratsamt, Bernd Wenzlau, auf einer Pressekonferenz Anfang Februar schon für den Monat März angekündigt worden, von ihm selbst wenig später aber auf der Sitzung des Bauausschusses des Altenburger Stadtrats relativiert worden (die LVZ berichtete). Die Fachleute müssten auch entsprechend Zeit haben, so Wenzlau.

Einen Tag nach der Ausschusssitzung beriet das Landratsamt mit den Bauministerien in Berlin und Erfurt – der Bund und das Land sind bekanntlich die Geldgeber für die Sanierung des Museums und des Marstalls – über einen passenden Termin, die möglichen Formate und Inhalte. Auch sei es um die Bereiche gegangen, aus denen Vertreter zu diesem Meinungsaustausch eingeladen werden sollten.

Ein solches Kolloquium war vom Stadtforum Altenburg mehrfach, beginnend schon im Herbst vergangenen Jahres, angemahnt worden – bislang allerdings erfolglos. Inzwischen aber mehren sich die kritischen Stimmen mit Blick auf den geplanten Ersatz der jetzt am Lindenau-Museum vorhandenen Treppe durch einen verglasten Vorbau derart, dass der Bauherr doch dazu bereit ist.

Von Ellen Paul