Umfangreiche Baumaßnahmen an Altenburger Schulen

Altenburg

Die langen Sommerferien werden auch in diesem Jahr für zahlreiche Bauarbeiten an Schulen genutzt. Während der sechs unterrichtsfreien Wochen werden an sechs Altenburger Bildungseinrichtungen in Trägerschaft der Stadt größere und kleinere Maßnahmen realisiert, teilt die Stadtverwaltung mit. „Wir werden aber nicht alles in den Sommerferien schaffen. Einiges wird sich noch bis in den Herbst hinziehen“, so Pressesprecher Christian Bettels.

Bemerkbar mache sich hier auch die aktuelle Auftragslage bei Handwerkern und Baubetrieben. „In der Wilhelm-Busch-Schule beispielsweise wollten wir insgesamt schon weiter sein. Aber auf die erste Ausschreibung gab es überhaupt keine Angebote.“ Generelles Ziel aber sei es, die besonders lärmintensiven Maßnahmen bis zum Ferienende zu schaffen. Ein Überblick:

Grundschule Platane

In der Grundschule in der Platanenstraße werden dank der Fördermittel aus dem aktuellen Ganztags-Investitionsprogramm die WC-Anlagen sowohl für die Schüler als auch die Lehrer erneuert. Die Kosten summieren sich voraussichtlich auf 330 000 Euro. Die Maßnahme ist angesichts des Umfangs nicht in den Ferien zu schaffen, der Abschluss der Arbeiten soll dem Zeitplan zufolge im November erfolgen.

Etwas Neues wird es überdies auf dem Schulhof geben: Für circa 46 000 Euro wird ein Spielgerät angeschafft und aufgebaut. Im Vorjahr wurde schon das Dach der Schule instandgesetzt.

Martin-Luther-Schule

An der Grundschule „Martin Luther“ in der Torgasse werden im Kellergeschoss Schallschutzmaßnahmen realisiert. Die Kosten belaufen sich auf rund 44 000 Euro, auch dafür stehen Fördermittel aus dem Ganztags-Investitionsprogramm zur Verfügung. Außerdem ist die Instandsetzung der Fassade des Nordgiebels sowie der hofseitigen Westfassade in der Planungsphase. Zur Finanzierung der Kosten von insgesamt etwa 275 000 Euro kann auf Städtebaufördermittel zurückgegriffen werden.

Wilhelm-Busch-Schule

In der Grundschule „Wilhelm Busch“ in Altenburg-Nord können ebenfalls Mittel aus dem Ganztags-Investitionsprogramm eingesetzt werden. Die Gelder, insgesamt rund 100 000 Euro, sollen unter anderem für Schallschutzmaßnahmen im Speise- und Mehrzweckraum sowie für Betonsanierung und Malerarbeiten eingesetzt werden. Der Beginn der Arbeiten verzögert sich allerdings, da die Ausschreibung in Ermangelung von Angeboten wiederholt werden musste. Ziel ist aber, mit der Maßnahme noch in den Sommerferien zu beginnen.

Reichenbach-Schule, Erich-Mäder-Schule und Dietrich-Bonhoeffer-Schule

In der nach den Gebrüdern Reichenbach benannten Schule und in der Dietrich-Bonhoeffer-Schule – beides Regelschulen – sowie in der Gemeinschaftsschule „Erich Mäder“ wird erheblich in die Verbesserung des Brandschutzes investiert. Die Kosten für die einzelnen Maßnahmen, etwa Einbau von Brandschutztüren, summieren sich in den drei Schulen auf rund 270 000 Euro.

Von Ellen Paul