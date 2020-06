Umfrage: Altenburger zeigen sich zumeist skeptisch gegenüber Corona-Warn-App

Altenburg

Seit Dienstag ist sie schon im Umlauf und hat laut Gesundheitsminister Jens Spahn einen „starken Start“ hingelegt: Die Corona-Warn-App des Robert-Koch-Instituts wurde deutschlandweit schon knapp sieben Millionen Mal heruntergeladen. Sie soll Infektionsketten verfolgen und helfen, weitere Ausbrüche zu verhindern.

Lysander Heinig (25) würde sich die Corona-Warn-App wegen Datenschutz-Bedenken nicht runterladen. Quelle: Mario Jahn

Zahlreiche Smartphone-Nutzer in Altenburg sind gegenüber der Virus-App allerdings skeptisch – und lehnen sie kategorisch ab, wie eine OVZ-Umfrage in der Innenstadt ergab. Dabei ist eine der größten Sorgen, dass irgendwo persönliche Daten gespeichert werden, auch wenn das die Bundesregierung verneint. So ist beispielsweise Lysander Heinig der Meinung, dass seine Angaben unbemerkt erfasst werden. Außerdem sieht er keine Notwendigkeit für eine digitale Verfolgung. „Wenn ich mich angesteckt habe, dann gehe ich sowieso in Quarantäne“, sagt der 25-Jährige.

Lena Urban (19) ist skeptisch hinsichtlich des Umgangs mit ihren Nutzerdaten. Quelle: Mario Jahn

Auch Lena Urban vermutet, dass ihre Daten auf einer Cloud-ähnlichen Plattform gespeichert werden. „Die App ist ja auch nur sinnvoll, wenn viele sie verwenden. Die Menschen wollen aber ihre Angaben nicht wirklich ins Netz stellen“, so die Ergotherapeutin. Sollte die App mal zur Pflicht werden, würde sie sie aber auch herunterladen.

Chris Unger (26) glaubt, dass die App in Altenburg nicht viel Mehrwert hat, weil die Corona-Fallzahlen zu niedrig sind. Quelle: Mario Jahn

Ein solche App sei in Altenburg nicht wirklich nützlich, meint Chris Unger. Der Beamte findet, die Bevölkerungsstruktur der Stadt sei für solche Technologie noch nicht geeignet. Viele Altenburger hätten gar kein Smartphone. Außerdem seien die Fallzahlen in Altenburg so gering, dass die App nicht viel Sinn ergebe. „Um der Ausbreitung des Virus’ vorzubeugen, ist sie auch nur nützlich, wenn viele sie verwenden“, so der 26-Jährige.

Kathrin Hammer (57) ist der Meinung, dass die App nur nützlich ist, wenn so viele Menschen wie möglich sie benutzen. Quelle: Mario Jahn

Auch Kathrin Hammer (57) sieht einen Mehrwert nur, wenn die App von so vielen Menschen wie möglich genutzt wird. „Das ist wie eine Atemschutzmaske. Nur wer eine trägt, kann der Ausbreitung des Virus’ entgegenwirken“, sagt die Mitarbeiterin des Altenburger Theaters.

Tino Scharschmidt (47) ist sicher, dass die Corona-Warn-App der Vorsorge dient. Quelle: Mario Jahn

Ganz bedenkenlos hat sich hingegen Tino Scharschmidt die App aufs Smartphone geladen. Er vertraut darauf, dass die Corona-App keine sensiblen Daten speichert. „Die App ist so konzipiert, dass jeder freiwillig entscheiden kann, ob und was er preisgibt.“ Andere Services würden deutlich empfindlichere Daten speichern.

Von Elena Boshkovska